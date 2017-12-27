防失智奇招…玩心臟病、揪團購

2017-12-27 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佳安 ／專題報導



「這樣動，不失智」新書預購講座昨天在信義誠品舉行，吸引許多民眾前來聽講。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

玩心臟病、揪團購可以預防失智！國際SCI期刊研究追蹤近3千位認知健康的長者，調查後發現，只要短短十次的認知訓練，就可預存七年的腦力，足夠對抗失智。

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天主教失智老人基金會與聯合報健康事業部昨晚在台北市誠品信義店舉辦「科學研究告訴你：這樣動，不失智」新書預購會，書中收錄身動、腦動、互動共90招預防失智方法，每篇都經國際SCI期刊研究證實，確實有效預防失智。

辦公室常見的揪團購，為何能預防失智？中央大學認知神經科學研究所教授洪蘭分享，人在說話的時候，大腦各部位全面活化，前腦要動，才知道要講什麼；運動皮質區要動，才會有聲音出來；聽覺皮質要動，前額葉皮質才知道有沒有詞不達意；視覺皮質要動，才會將對方的表情送給掌管情緒的邊緣系統。她鼓勵民眾多與人互動，增加社會參與，有效刺激大腦細胞。

運動即良藥 更刺激腦力

長庚復健科住院醫師王思恒演講時也提到，醫界近來掀起一股「運動即良藥」風潮，希望體適能被納入醫師處方的一部分。研究證實，有運動習慣的中老年人，大腦質量比沒有運動習慣的人更佳。走路是最簡單的運動方式，每天走10個街區（Block）的人，9年後的大腦體積不僅沒有萎縮，認知功能更強。

桃園長庚醫院名譽院長黃美涓在「科學研究告訴你：這樣動，不失智」中提及，需要傳接球的運動如網球、桌球等，能透過手眼協調訓練，促進腦部認知功能，雖然當中機轉不明，據信是因為協調性活動需要大腦的視覺、空間、動作的多工整合，特別刺激腦力發展。

失智前20年 腦就已轉變

書中並介紹大腦「鷹架理論」，台大醫學院職治系助理教授毛慧芬解釋，通常在罹患失智症前20年，人的大腦已開始改變，趁年輕時多動腦，猶如在大腦外加上鷹架，強化結構。

腦部影像研究也證實，多進行認知訓練，可增加腦血流量及神經連結。文獻更發現，沒有閱報習慣的人比有閱讀習慣的人，罹患失智症風險多出9.6倍。

行政院前院長張善政出席活動。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

台灣大哥大基金會董事長張善政昨晚也出席活動，他分享NFC手環，只要靠近手機就可以讀取裡面的資訊，知道這個老人家是誰，連結老人家背景，預防走失，目前台灣大哥大已推出兩千餘副手環，期待嘉惠更多失智者照護家庭。

●「科學研究告訴你：這樣動，不失智」預計2018年初上市，請密切注意新書資訊。