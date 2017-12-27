新北兒童搭捷運打5折 最快明年上半年實施

設籍新北市6至12歲兒童搭乘台北捷運，新北市府將給予5折優惠，最快於明年上半年實施。 圖／新北市交通局提供 分享 facebook

台北市府日前才宣布明年起提供兒童搭乘台北捷運票價6折優惠，新北市市長朱立倫昨天加碼宣布，凡設籍在新北市6至12歲兒童，搭乘台北捷運將比照新北市區及北市聯營公車兒童票給予5折票價優惠，最快明年上半年實施，預計19萬兒童受惠。

朱立倫表示，對全新北市19萬兒童搭乘捷運權益，比照公車兒童票全面給予5折優惠，是期望雙北能在一致性水平上；至於後續執行細項事涉身分認定及票證系統修改，將由交通局、教育局及社會局與臺北捷運公司協商，預計最快明年上半年就可實施。

台北大眾捷運股份有限公司指出，機台已「準備好了」，北捷會盡快配合各地方政府政策與相關配套，決定什麼時候執行？北捷也會全力配合。

對於新北市「加碼優惠」，台北市政府發言人劉奕霆則表示，依照兒童及少年福利法規定，大眾交通運輸應提供兒童優惠措施，市府明年起亦將依法給予優惠措施，因此並無與其他縣市政府政策進行比較。

台北市社會局表示，規劃明年起6至12歲學童搭乘捷運享6折票價，且需設籍或學籍在北市國小學生，市府已編列預算並送議會審議，此預算案仍在議會討論中，尚未完全通過，詳細內容還有討論空間，為尊重議會，此優惠將會在預算正式通過後擇期實施上路。

新北市政府則說，市府預計1年5000萬元經費提供兒童搭乘北捷優惠，除了北捷外，後續亦將協請桃園捷運公司及高雄捷運公司提供新北市兒童票搭乘5折優惠，未來新北市經營的淡海、三鶯及安坑輕軌票價，也將會把兒童票納入票價種類。