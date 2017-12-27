元旦連假 北宜客運推優惠票價

元旦連假期間，為因應南方澳停車需求，宜蘭縣政府及蘇澳鎮公所協調蘇澳港調撥12、13碼頭作為臨時停車場。 聯合報系資料照片 分享 facebook

元旦3天連假將登場，國道5號單日雙向交通量預估達6萬9千輛次，宜蘭縣府估計首日南下湧車流，北上則在第二天下午起會塞車。縣府表示，連假期間台北到宜蘭的國道客運業者祭出優惠票價，歡迎多搭乘大眾運輸工具到宜蘭旅遊，另協調縣內景區周邊學校、港口開放空地免費停車，籲民眾誤違停，避免遭開單破壞玩興。

宜蘭縣府分析歷年3天連假國5車流狀況，推估元旦連假首日南下會有一波車潮，北上則是在第二天的下午起持續到隔天凌晨1時，收假日北返車流從上午到晚間約10時。

縣府整理縣內各項交通及服務措施資訊，台北至宜蘭的各家國道客運業者，從本月29日至明年元旦晚間12時，提供優惠票價，首都客運票價82折、國光客運圓山至宜蘭86折，葛瑪蘭客運除增開板橋羅東專車全票150元，其餘宜蘭路線也全票81折起。

台鐵樹林與宜蘭、花蓮間的直達對號區間快車，連假期間每天有3個往返，3天共18列次，並提供台北與宜蘭間100元、台北與花蓮200元的優惠票價。

縣府指出，元旦連假， 國道5號夜間暫停收費，但仍有入口高乘載管制、機動開放路肩、入口匝道儀控管制等措施；與一般連假不同的是，元旦連假有跨年及迎曙光等活動，時間多為夜間或清晨，會出現車流，其中， 宜蘭市及羅東鎮將舉辦跨年演唱會，新月廣場及羅東中山公園周邊會有交通管制，佛光大學及太平山國家森林遊樂區有迎曙光。

因應南方澳停車需求，縣府及蘇澳鎮公所協調蘇澳港調撥12、13碼頭作為臨時停車場，提供300個車位，12月30日至明年元旦，上午9時至下午5時免費開放；教育處協調開放23間景區周邊學校，免費作為臨時停車場，如鄰近三星鄉知名景點天送埤車站的憲明國小提供15個車位、宜蘭市中心的宜蘭和中山國小共90個車位、羅東鎮中心的東光國中和成功國小各80和40個車位。