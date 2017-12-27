台鐵班表合法不合理？ 交長：蝶戀花後已拉近並持續檢討

2017-12-27 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長賀陳旦。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

台鐵高雄車班車長驟逝，讓台鐵班表爭議再度浮上檯面。勞動部長林美珠今天公開表示台鐵班表「合法但不一定合理」，交通部長賀陳旦坦言，過去運輸業工時認定與勞動部不盡相同，但蝶戀花等事件後已有拉近並將持續檢討。

台鐵高雄車班車長張銘元本月23日於家中過世、年僅39歲，外傳張死因與過勞有關，台鐵昨提出張員十二月班表澄清符合勞基法工時，12月1日至23日上班18天、平均每日工時6時58分，延長工時符合勞基法46小時內。

不過林美珠表示，台鐵班表問題過去就存在，「合法但不一定合理」，勞部之前就曾與交通部溝通過，目前行政院核定將增加台鐵人力，可是台鐵的晉用方式特殊，需考試、訓練、實習，有階段性的晉用方式，都須時間逐步改善。

對此，交通部長賀陳旦晚間坦言，過去運輸業工時認定與勞動部不盡相同，但蝶戀花等事件後已有拉近並將持續檢討；交通部次長王國材則說，張員休息時間都「合法」，但是否班表可不要再那麼密，台鐵局已在申請人力，待盡快補足人力後將持續檢討。

台鐵局運務處長張錦松說，台鐵排班制度「合法一定沒問題，但合不合理是見仁見智」，人力補足這些問題都能克服。

張錦松解釋，過去車長排班班距約8小時、現在至少會有7休1，新版勞基法須調整到11小時、也應有周休2日，全台8個車班已請增三百名人力，目前已送行政院；過去車站排班採「日夜休」的3班輪班制，已調整為每兩周多休1天，未來將朝向「四輪三八」制，每個工作班8小時、周休2日，也須待人力補足。