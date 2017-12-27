2018台北國際書展 憑票根享全台13家博物館優惠

2017-12-27 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2018年第26屆台北國際書展，將於2018年2月6日至11日於世貿一、三館，展開為期6天的閱讀嘉年華。此次邀請美、英、法、韓、摩洛哥及日本等30多名國際重量級作家、插畫家來台，並與北北基書店展開閱讀大串聯，以及特製「閱讀學習護照」供國小學生索取。入場除首次開通悠遊卡購票外，憑票根還可享全台13家博物館門票優惠。

2018台北國際書展配合主題國設計，邀請以色列知名作家來台以希伯來文朗讀作品，並請來其他國際作家分享新作。包括2016年勇奪法國龔固爾大獎的法國文壇新銳作家蕾拉・司利馬尼（Leïla Slimani），帶來取材自真人真事、以保母殺嬰為主題的《溫柔之歌》；獲女星瑞絲・維絲朋青睞而買下電影版權的美國作家溫蒂・沃克帶來作品《最好別想起》等。

至於喜愛推理的讀者，將有直木獎得主米澤穗信帶來「古籍研究社系列」新書《遲來的羽翼》；另外，以《一個人的臨終》掀起高齡話題的日本社會學者上野千鶴子、帶著60歲母親旅遊創下百萬人氣的韓國旅遊作家太源晙，也將帶來新作《帶媽媽去旅行Ⅱ》在台首發；此外，韓國兩人氣作家丁柚井和張康明，此次也將在書展中進行對談。

其他文學小品包括英國新銳插畫家史蒂夫．安東尼的新作《熊貓先生》繪本、首位以台灣風土為題創作繪本的創作者小林豊帶來《我的台灣行旅》，以及香港作家陳冠中也將到場。至於動漫書區則邀請到日本知名聲優KENN及阿部敦與粉絲見面。

2018台北國際書展也邀請新北市、基隆市與臺北市共同擔任協辦單位，舉辦串聯閱讀活動。「城市在閱讀」結合全台的藝文空間、獨立書店、咖啡廳、圖書館、博物館等單位，目前已規劃台北45場、新北市46場、基隆11場及全省其他區域共計114場閱讀活動，舉辦單位包括青鳥書店、薄霧書店、台北城市散步、中山堂、微貳讀冊、金車文藝中心等。

為鼓勵學童於寒假閱讀，文化部特製「2018寒假閱讀節—閱讀學習護照」，以「閱讀神之國：以色列」為主題，內容規劃趣味Q&A，讓學童認識以色列文化，答完護照中所有題目，即可至北北基三區圖書館服務台蓋章，憑證領取獎品。2月6日到11日期間亦可至台北國際書展世貿三館服務台兌換活動紀念品，等同可兌換雙重禮物。

文化部表示，明年除延續「18歲以下憑證免費入場」優惠外，更首度引進悠遊卡入場服務，民眾至世貿一館2、4、11、20號入口以及世貿三館進入，可憑悠遊卡、一卡通及icash刷卡進場。另外，2月6日到11日期間，周二至周四及周日延長至晚上8點、周五、六開放到10點。