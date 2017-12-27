2018台北國際書展 邀民進場玩「以色列麻將」

2017-12-27 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



由文化部主辦、台北書展基金會承辦的2018年第26屆台北國際書展，將於2018年2月6日至11日於世貿一、三館，展開為期6天的閱讀嘉年華。主題國邀請兼具傳統文化與科技創新的以色列，展現童書漫畫、文學歷史與生活風格等出版品。明年適逢以色列建國70週年，將透過精選200多本書目、 虛擬實境VR技術，以及被稱作「以色列麻將」的拉密桌遊，引領民眾認識以色列文化。

此次書展將邀請以色列為主題國，民眾可藉此了解這個自1996年以來，已產生12位諾貝爾獎得主的國家有何魅力，並且一窺以色列出版業的蓬勃發展。展館規劃將打造一條以色列從古到今的時光隧道，以希伯來文大型聖經為視覺主軸，從聖經時代與猶太文化作為出發點，搭配石牆、棕櫚樹、沙灘、市集等代表物，從歷史、宗教到文學，從全方位展示以色列文化。

以色列的主要官方語言為希伯來語、阿拉伯語，大多數文學作品以希伯來語寫成，文學創作從散文、詩歌到戲劇，以色列知名文學作家眾多，1966年作家薩繆爾・約瑟夫・阿格農便是以深刻獨特的敍述手法，以猶太民族的生活為主題，成為以色列第一位拿下諾貝爾文學獎的作家。另外以色列電影迄今已有十部以上曾獲奧斯卡最佳外語片獎提名。