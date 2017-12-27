長庚董事會報告出爐 衛福部：未完全符合期待

2017-12-27 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



長庚醫院12月19日舉行臨時董事會，23日將董事會報告送交衛福部審查，扣除假日，衛福部審核該報告長達3天，但衛福部至今尚未對外說明。衛福部醫事司長石崇良表示，該報告還需要送給其他審議委員查看，不排除下周舉行會議討論，對於初步查看長庚報告的內容，他表示：「未完全符合衛福部期待」。

長庚醫院今年爆發急診集體離職與子宮鏡濫用事件，讓長庚醫院形象大損，也讓衛福部罕見「硬起來」，向長庚醫院喊話，認為長庚醫院「不該淪為家族企業」、「不要讓王永慶創辦人蒙羞」，甚至在12月5日長庚在張昭雄董事辭職後，首次召開的董事會上進場旁聽指導。

由於5日的董事會決議，長庚異體複合移植中心主任魏福全、林口長庚名譽院長翁文能、長庚醫院行政中心執行長黃銘隆三位法人代表，即日請辭台塑、台化、台塑化董事職務，且長庚所持上市公司股份，不行使董監事選舉投票權。

第一時間醫事司對外表示「改革未達到標準」，長庚醫院則在19日再次舉行臨時董事會，但王家並未全面退出董事會，新任董事李鴻鈞也對外表示，要王家退出董事會不符合邏輯，批評衛福部擺錯重點。