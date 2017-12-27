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文資保存缺地方經費窒礙難行　文化部將加強溝通

2017-12-27 19:28聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

立法院教育與文化委員會今天審查107年度文化部、行政法人國家表演藝術中心等預算。有委員反映，文資法通過後，雖提升文資保存標準，但地方政府常未編列配合款，造成文資保存執行困難，目前除行政處分外，並無相關正式罰則，籲請文化部研擬對策。文化部長鄭麗君表示，將與地方政府加強溝通協調。

《文化資產保存法》修正案去年7月三讀通過，文化部對外稱是歷次修正幅度最大，新增「紀念建築」、「史蹟」、「自然紀念物」等類別，並提高毀損、破壞等刑事及行政罰則。但有立委指出，目前縣市認定的古蹟，常因預算有限而難以保存，地方政府若不編列預算，文資局目前也沒有罰款，建議凍結文資局部分預算，並請文化部應訂立罰則，或思考從彩券收入作為費用來源。

文化部長鄭麗君表示，未來將透過行政協調地方政府，並思考將文資局升格，至於擴充基金財源部分，將思考是否從彩券收入著手，或是由民間提供基金。

另外，關於目前文化部推動傳統技藝的保存與進程，傳藝中心表示，明年起將有傳統戲曲「開枝散葉計畫」，要求每個團需有新編曲子及看家戲，並且與宮廟結合承襲傳統，目標除放在照顧年長團隊，也同時培植新的團隊。此外為了培植相關人才，文資局也針對接班人計劃指定人間國寶藝師，每年選擇3到6位藝生進行傳習，之後將安排到宜蘭傳藝中心演出。

鄭麗君表示，藝生的傳習重點包括規劃未來生涯如何發展，因為倘若傳統工藝未繼續，藝師就會被迫中斷生計，因此文資局與傳藝合作並增編預算，除了給予藝師每月保障收入外，也定期安排培訓研習。至於劇團部分將積極媒合社區營造，希望在生活中融入無形的文化資產，她認為，要保存傳統文化最好的方式就是持續演出與創作。

立委陳學聖表示，傳藝中心目前使用太陽能船及電動船，恐與傳藝中心的形象不符，建議應改進。鄭麗君表示將再討論。她表示，未來將透過前瞻計畫，將傳藝中心、亞太創藝節及童玩節等舉辦園區，與宜蘭當地重要的冬山河風景區串聯起來。未來接班人計劃也會融入學校的概念，預計明年7月將於宜蘭傳藝中心演出。

前國防部長俞大維故居是否具文資價值一直以來備受爭議。報系資料照
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