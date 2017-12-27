獨╱返台「爽用健保」 去年逾5萬人就醫花掉4億

2017-12-27 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



長居大陸的藝人黃安，近日返台又離台前，離台前還在網路貼文自爆「爽用全民健保之後，我有事先走了」，引發爭議。健保署統計，國人因除籍而退保，或是因離境超過6個月而申請停保，但返台加保或復保的人數，民國100年至105年間，從5萬3000人增加至8萬4000多人，恢復健保資格後的就醫人數則從3萬8000人成長至5萬3000多人，醫療費用從從3億5000萬元成長至近4億8000萬元。

而加保、復保者，近九成是以第六類身份投保、自付6成保費，依現行費率，復保後每月需自付749元，政府負擔4成保費、每月約500元。若以去年8萬人加、復保，每月付749元、連續繳3個月保費計算，僅能挹注健保費約1.8億元，但政府支出的醫療費用以及負擔保費加總，實際支出約6億元！

監院批：難排除刻意享受健保福利

依照戶籍法規定，國民持護照出境滿2年以上未入境者，戶政事務所得逕為辦理遷出登記而除籍，喪失戶籍即喪失健保身份而自動退保。健保署統計資料顯示，因喪失戶籍而自動退保，之後又返台加保的人數，自100年的1萬6000人成長至105年的近2萬4000人，其中就醫人數從8900人成長至1萬1000多人，就醫人數比率約為五成，所支付醫療費用也從近1億4000萬元成長至1億9400萬元。

此外，若因為出國工作、留學，而需離境超過六個月以上者，可申請停保不繳保費，入境則會自動，但統計發現，返台後復保卻又於同一年度停保的民眾更多，從100年近3萬8000人，成長至105年逾6萬人，就醫人數則從2萬9000人成長為近4萬2000人；復保當年又停保者，就醫人數比率約7成，醫療費用則從2億1000萬元成長至2億8000萬元。

監察院日前出爐的調查報告指出，依照健保署統計數據來看，「實難排除該等被保險人刻意享受健保福利的可能性」，也顯示健保制度與戶籍制度規定扞格，相關部門應予以協調。

社會保險不能拒絕復保 衛福部盼修法解套

「加保、復保是全民的權益」，健保署承保組專門委員盧麗玉表示，由於全民健保是社會保險，只要是有戶籍的公民都能加保，健保署依法不能拒絕，返國民眾如要加保、復保，健保署也不會問原因，也未分析返國加保、復保民眾暴增的原因。

盧麗玉表示，為了防堵民眾投機，曾修改出國停保規定，過去是只要預定離境超過6個月以上，就可以申請停保，自出國日起生效，但102年修正為返國後復保應屆滿3個月，才能再次辦理停保，也就是復保後須至少繳交3個月的保費，才能停保，而因除籍而退保者，返國後需要再加保的等待期，也從4個月延長為半年，都是盼透過這些限制，讓久居海外的國民能夠持續繳納保費。

衛福部長社保司長商東福指出，針對長居境外的國民、留學生、海外工作者的加保、復保問題，爭議已久，健保法修正草案今年五月也在立法院進行初審，但由於牽涉不同身份、狀況的國民，茲事體大，也有許多爭議，因此目前仍在黨團協商階段，衛福部也積極進行跨部會協商，包括內政部、教育部、僑委會等，除了僑民之外，包括留學生、海外工作者的權益，都須作通盤考量。