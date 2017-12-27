經痛痛到跑急診 中醫進駐急診針灸3分鐘解決

2017-12-27 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



25歲的女上班族長年飽受經痛所苦，日前生理期來潮，嚴重到在地上打滾、唇色發白，還在床邊吐得一蹋糊塗，擔心是其他疾病作祟，趕緊協助送急診就醫，經診斷，醫院內先委請中醫師協助減緩經痛後，再進一步瞭解是否有其他病灶，院內中醫師透過針灸，僅花了3分鐘就緩解患者的嚴重經痛，最後經過婦產科醫師確診為子宮肌瘤。

「別以為中醫只能作調理、養生，處理急症的歷史也相當悠久」衛福部中醫藥司長黃怡超說，102年起就開始建構「中西醫合作照護及教學模式」，首創中醫與急診合作，先以改善暈眩症患者為對象，接著每年針對不同的患者，今年以「急診腸阻塞患者」為對象，不僅改善患者排便，也降低患者疼痛感。

中醫進駐急診試辦5年，證實針灸能改善急診內9大疾病患者的疼痛，分別為眩暈症、急腹症（腸阻塞）、胸悶胸痛心悸、軟組織疼痛、經痛、偏頭痛、癌症疼痛、骨骼關節相關痛症、腦中風。

彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼表示，針灸對於緩解病人痛苦有非常大的幫助，也考量有部分急診患者，只是因為「輕症」就赴急診就診，也因此排擠到重症患者就醫的時間，此時若是中醫能及時介入，不僅可以提升急診照護的品質，也能改善急診壅塞。

中國醫藥大學北港附設醫院中醫部部主任何宗融說，急診最常見適用中醫介入的症狀，以眩暈症為最多，其次為急腹症，再者為胸悶、胸痛心悸，能夠解決這類患者的疼痛，表示對西醫的幫助也非常大，民眾也無需仰賴過多的止痛藥物。