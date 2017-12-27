影／高度近視族小心！黃斑部病變找上你

2017-12-27 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



高度近視的族群可得小心了，因為當眼前出現黑影，或是物體變形扭曲，很可能就是得了近視性黃斑部脈絡膜新生血管病變，如果不治療，十年後就只會剩下0.1的視力，所幸現在只要注入新型抗血管新生因子抑制劑藥物，就可治療新生血管病變，但醫生仍提醒民眾，避免長時間的近距離用眼，才能有效防止視力傷害。

42歲的林先生是大學教授，外表看起來與常人無異，但其實他在7年前因為高度近視，又持續用眼過度。視力每況愈下，就醫才發現，得了黃斑部的新生血管病變。

患者林先生：「我自己本身是教英文的，那如果說字母某一個部分有黑影的話，那個就不成字，這對我在工作上有很大影響。」

所幸治療後，林先生視力還維持在0.3左右，台大眼科部醫生何子昌解釋，黃斑部疾病通常好發於40歲左右的成人，近視度數800度以上，因為把眼軸拉長，容易讓黃班部產生，結構性的破壞因而出現裂縫，導致新生血管形成。何子昌表示：「高度近視的人大概有十分之一的人，可能會得到這種病變，如果不治療，十年下來視力可能會低於0.1。」

北市聯合醫院副總院長翁林仲也說：「 少長時間近距離的用眼，少用藍光、3C，多多保護是很重要的。」