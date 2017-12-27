高鐵南延屏東有譜！燕巢、左營方案 500億省半小時

2017-12-27 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部高鐵局昨天召開高鐵南延屏東「可行性研究期末報告初稿審查會議」，兩方案分別從燕巢、左營分岔往屏東市，經費分別是500億、489億（含用地費、但不含增購車輛費用），評估確認兩方案都具有工程可行性，其中若從燕巢分岔，在臨時軌道切換時間共有140天高鐵將減班，運量預測平日每天約4000至5000人次、假日尖峰4600至5600之間，可比台鐵新左營站到屏東站快半小時，但經濟、財務分析稍嫌不足，屏東縣政府已提出當地產業開發配合，高鐵局仍在做最後確認與檢討，結案報告預計可於農曆年前出爐。

期程方面，從可行性研究核定、綜合規劃、設計、環評到施工完成約需11年。

高鐵局表示，高鐵南延屏東初稿提出兩路線，第一是從高雄燕巢分岔往屏東延伸，路線長度13.2公里，經費約500億、行車時間10分鐘，終點站設在屏東市區，不過此方案因從主線分岔，機電系統涉及原廠技術，未來施作風險較受限於原廠，此外，由於從燕巢分岔比須先做臨時軌，才能回到原來主線上做延伸線，臨時軌切出去、切回來兩階段時間，總共將有140天只能維持少量運轉，將影響台南到左營運量。

第二方案則是從高雄左營車站拉出來，路線長度17.5公里，經費約489億、行車時間也約10分鐘，較不影響營運。

不過高鐵局也表示，從完工後30年為評估年期來看，財務分析、經濟效益「稍嫌不足」，但因屏東縣政府已提出當地產業開發配合，高鐵局仍在做最後確認與檢討。運量方面則估計平日每天會有4000-5000人次左右，假日尖峰4600-5600之間。

至於高鐵南延屏東並非台灣高鐵原先合約，是否因此修改合約？高鐵局表示「目前還沒探討到。」