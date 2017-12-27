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網購10大風雲商品出爐！這些夯品網友最愛買

2017-12-27 17:47聯合報 記者陳立儀╱即時報導

歲末年終，網購平台統計了2017年網友最愛下單的10大風雲商品，包括指尖陀螺、韓式小雞麵、曾拌麵、冰霸杯、液體衛生棉等話題商品都上榜，但年年奪得熱銷冠軍、居於領先不敗地位的還是衛生紙；團購則掀起炸雞熱潮，冠軍大成黃金脆皮雞腿排一年賣出破42萬片奪下冠軍。

momo購物網統計站上超過兩百萬件商品、超過千萬筆訂單，加上網路社群討論聲量、點擊、觸及人數、商品銷售表現等指標，統計出2017年10大風雲商品，上榜的有人氣爆紅美食韓式小雞麵及曾拌麵、網路高話題的冰霸杯及液體衛生棉、日本暢銷的VCO椰油嫩白洗顏皂及強效塑崩錠、媽媽寶寶最愛的尿布、戶外居家兩用的移動式空調、高容量行動電源、衛生紙。

由於網購的下單及配送比實體通路便利，許多消費者喜愛上網購買日常消耗品，使得衛生紙、尿布等皆榜上有名，尤其衛生紙更是第5年蟬聯momo購物網銷售冠軍寶座，年銷量可達數千萬包，平均每秒可賣出1包，今年雙11在平台的促銷之下，衛生紙及尿布的出貨量甚至塞爆了貨運轉運站，買氣十分可觀；好自在液體衛生棉單月也有破百萬元的銷售表現。

從網路影片竄紅的冰霸杯，在momo購物網創下單月最高銷售破千萬元的成績，ASUS ZenPower增量版10,050mAh行動電源年銷量則達近10萬個。

蝦皮購物回顧2017年的年度熱銷商品，統整出「紓壓療癒商機」、「科技大革命」等兩大熱銷指標，遊戲、娛樂等相關產品的訂單量較去年大幅成長4倍以上，其中適合多人同樂的桌遊商品訂單量更成長超過6倍；單人遊戲也異軍突起，可隨時紓壓的指尖陀螺成為熱銷黑馬，今年單月訂單數量最高達近24萬張。

Yahoo奇摩購物中心的年度熱賣冠軍是ASUS ZenPower行動電源，年銷售超過10萬個，第二名PS4也是銷售排行榜常勝軍，一年賣出超過10萬台；箱購衛生紙以價格超值的本土品牌倍潔雅最受歡迎，連續兩年成為衛生紙類年度銷售冠軍，平均每3人就有1個人購買，本次上榜的第三名倍潔雅超質感抽取式衛生紙年銷上萬箱。Yahoo奇摩超級商城熱賣商品前三名涼感為衛生棉、韓國小雞麵、銅板價面膜，冠軍愛康超涼感衛生棉狂賣73萬片，平均每分鐘賣出1.38片。

東森購物網2017年銷售件數冠軍為賣出11萬組的日本味王金盞花葉黃素，年度10大熱銷商品還有妙煮婦洗衣槽超濃縮清潔錠、一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠、妙煮婦真神拖加一元合購組、韓國PN楓年花崗石鍋具組、瑞士MONCROSS皇家紫鈦石鍋、印度國寶Himalaya萬用急救神皂、美吾髮南非重生草黑髮賦活組、瑞士MONCROSS一體成型不鏽鋼刀組、台酒生技酒粕精粹抗皺洗顏慕斯，居家生活用品占大宗。

ihergo愛合購公布年度10大團購美食，今年22歲~35歲小資女影響整體團購熱銷品走勢，在胖老爹等速食品牌的催動之下，台灣團購市場掀起炸雞熱潮，冠軍由大成黃金脆皮雞腿排奪下，在雙11檔期就賣出2萬片；花蓮新城附近的佳興檸檬汁從線下紅到線上，年銷6.1萬瓶攻下第二名；第三名的豆穌朋近年在招牌泡芙中添加酸甜果醬，取悅年輕小資女，今年團購網賣出2.3萬盒，相當於14萬顆泡芙。

第四名至第十名分別為是瑪莉屋手工披薩、基隆老店連珍雪露、小山日初綜合果乾、亞尼克菓子工房生乳捲、快車肉乾杏仁香脆肉紙、摩斯日式咖哩包、台南團購名店新興四六一軟骨肉。

ihergo愛合購表示，今年熱銷榜前5名都是老字號品牌，但熱銷商品及口味有創新，可見團購品牌正積極打造新形象，企圖抓緊年輕族群。像是大成集團看準炸雞熱潮，不僅推出加量版新品，還刻意將品名取為跟連鎖速食店的商品相似，一舉打下江山；豆穌朋鎖定年輕女性市場，將酸甜的藍莓、覆盆莓、草莓果醬加入泡芙中，成功吸引新客；瑪莉屋手工披薩則主打泡菜、咖哩等特殊口味，還有鳳梨、蘋果等季節限定的甜披薩，就是瞄準年輕人喜歡異國口味及愛嘗鮮。

藝人曾國城親自研發的曾拌麵是今年竄紅的超夯必吃美食。圖／momo購物網提供
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從網路竄紅的冰霸杯，創下單月最高銷售破千萬元的成績。圖／momo購物網提供
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大成黃金脆皮雞腿排一年總銷量突破42萬片，登上ihergo愛合購的熱銷冠軍。圖／...
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momo購物網公布2017年10大風雲商品。圖／momo購物網提供
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液體衛生棉吸收力強、更加輕薄，單月有破百萬元的銷售表現。圖／momo購物網提供
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衛生紙年年蟬聯網購銷售冠軍寶座，年銷量達數千萬包，平均每秒可賣出1包。圖／mom...
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