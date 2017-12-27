緩解急診病人痛苦 衛福部推中西醫合治

2017-12-27 17:48 中央社 台北27日電



民眾身體不適可能衝急診，衛福部推急症中西醫合治，由急診醫師先做第一線診斷，若無生命危險，但有眩暈、疼痛，可會診中醫治療，緩解痛苦。

衛生福利部中醫藥司長黃怡超今天在記者會表示，國際持續有相關討論認為西醫治療可能有所限制，如副作用或疼痛無法緩解，也研究中、西醫整合有助提升醫療品質。衛福部從102年輔導教學醫院做中醫與急診合治計畫。

彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼表示，他過去曾到友邦從事醫療援助，當時遇到一名糖尿病患者，因嚴重下背痛無法站立，必須靠輪椅代步，他用針灸協助治療，很快就能站立，效果讓病人稱奇。

黃頌儼說，針灸使用的工具簡單、方便且速效，對緩解病人痛苦有很大的幫忙。他從102年開始在彰基推動中醫與急診合作，也是考量很多輕症患者可能因身體不適到急診尋求協助，但留置時間長，也造成急診壅塞，如果中醫能及時介入，不僅協助病患、提升急診照護品質，也改善急診壅塞狀況。

彰基先後以「眩暈」、「下背痛」、「急診腸阻塞」患者為對象，當這些病患到急診時，先由急診醫師進行第一線診斷，確認沒有生命危急狀況，再由西醫開會診單，由中醫處方中藥和針灸或電針治療。

黃頌儼表示，臨床觀察，經急診中西醫合治的病人，不適症狀都有顯著改善、疼痛指數大幅下降，民眾當日或隔日就能返家，且病人滿意度也很高，也驗證針灸列入緊急醫療的可行性及重要性。

黃怡超說，中醫協助急診治療，不是要取代西醫，中醫是站在輔助角色，協助減輕病人的症狀和副作用。

急診中西醫合治適用範圍包含眩暈、急腹症（腸阻塞）、胸悶胸痛心悸、軟組織疼痛、經痛，但排除不適用中醫急症處置者。

目前實際執行中西醫急診的醫院僅彰基、中國醫藥大學北港附設醫院及台南市立安南醫院；衛福部107年起辦理「中醫急症處置試辦計畫」，全台設有中醫部門的108家醫院若有興趣參加，都可向中華民國中醫師公會全國聯合會提出申請。

此外，中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主任何宗融表示，中醫對急性運動傷害治療也相當有效，針對在院內留觀室病人施以中藥、藥膏、針灸、拔罐等治療，全數患者都在30分鐘內達到症狀緩解，疼痛指數也大幅下降。