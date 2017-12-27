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北市府前跨年散場怎回家？ 台灣大車隊給建議

2017-12-27 11:47聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣大車隊以歷年來用車人習慣分析，建議民眾若要搭計程車離開時，如何依回程方向選擇...
台灣大車隊以歷年來用車人習慣分析，建議民眾若要搭計程車離開時，如何依回程方向選擇車隊為消費者準備的叫車區域。圖／台灣大車隊提供
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跨年即將來臨，台北市政府前廣場跨年結束當天，如何離開廣場，總是難題。台灣大車隊以歷年來用車人習慣分析，建議民眾若要搭計程車離開時，如何依回程方向選擇車隊為消費者準備的叫車區域。

台灣大車隊說，當天可能有不肖司機企圖坐地起價，他們會維持一貫照錶收費的服務。根據過去經驗，當天由凌晨0點開始，一直到3、4點，都是用車高峰期。消費者如果選擇搭捷運，建議在上一站或下一站搭乘，或徒步回家；如果選擇搭計程車，呼籲消者往遠一點走，到台灣大車隊計程車建議的叫車區域。

台灣大車隊在大台北地區以台北市政府前廣場為中心，依回家方向，分為東、西、南、北，4個排班點，排班區域分別在以下：往南港、汐止、基隆方向：建議往忠孝東路五段與松山路口的搭車（過捷運永春站方向)；往板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、桃園：建議往仁愛路四段與光復南路口搭車（往圓環方向)；往天母、士林、北投：建議往基隆路和松隆路口搭車；往文山、新店、中永：建議往和平東路:請客往和平東路與基隆路口（捷運六張黎方向）。

台灣大車隊提醒消費者，搭上計程車後，應與司機充份討論路線取得共識，避免因為塞車互相埋怨沒有依路線行駛，破壞跨年好心情。

計程車捷運跨年
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