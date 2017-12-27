彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



北部在周日跨年夜晚溫度會下滑，預期北部低溫約在13-14度間。圖/本報資料照片 分享 facebook

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天仍維持類似周二的天氣，早晚較涼，清晨嘉義站輻射冷卻降到12.4度，其他地方因風速關係，反而沒降那麼低，都還有16-17度以上，今天白天各地20-25度，很舒適的溫度。

他說，這周一直到周六都是維持典型東北風，溫度每天稍緩升一些，東北部宜蘭新北迎風面持續有陣雨，中南部仍是較穩定不利大氣擴散的天氣型態，空氣汙染仍持續紅害、能見度較差的天氣，還是要多留意減少不必要的劇烈戶外活動，可能還會再持續2、3天以上，雖然嚴重範圍及程度已經有些減弱，尚沒有明顯轉換消退的跡象。

接下來的改變會在周六日，他說，預期新的一波冷空氣南下，好不容易未來幾天緩慢上升的溫度又再跌下來，溫度會較涼一些，北部在周日跨年夜晚溫度會下滑，預期北部低溫約在13-14度間，不算太冷，略有涼意，而且較偏乾冷，雖然北部雲量較多，還是有機會撥雲見日，東半部雲量較多，屬於較低雲，容易有地形的雲系擋住曙光，而典型的東北風天氣，溫度比這幾天略降，要留意可能早晚較涼，較長時間戶外活動要多留意。

中南部較不受到這波冷空氣影響，彭啟明表示，還是類似這幾天的天氣型態，因此空氣汙染還是要多關注。全台灣這幾天的天氣變化大，流感的人口激增，也建議要多注意自我健康管理。

而未來幾天是否出現第28號颱風，或是跨年颱，彭啟明表示，目前還要等等，這要接近台灣的機會不是很高，不過，過去2周每周1颱往菲律賓，然後往東南亞方向前進，這也讓大家更為關注。