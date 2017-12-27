吳德榮：跨年升旗不受天候影響 迎元旦曙光要運氣
今晨5時10分嘉義12.4度，是平地最低氣溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，原因是晴空、靜風，輻射冷卻效應強所造成，西半部其他觀測站有的風大、有的雲多，減弱了輻射冷卻效應，低溫就比嘉義高了3、4度。
今、明兩天北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部地區有局部短暫雨的機率；氣溫逐日小幅回升，白天舒適，中部以北及東北部早晚偏涼微冷。周五北台灣雲量增多，山區降雨機率提高，北海岸及東半部地區有局部雨，新竹以南仍為晴時多雲。
周六下午冷空氣前緣接近，天氣轉變，北部及東半部地區有局部雨，氣溫逐漸下降。水氣通過快速，他說，周日上午起天氣逐漸轉乾，北部為雨後多雲、中南部晴時多雲，觀賞落日、干擾不大；各地跨年、升旗活動亦不致受天候影響。
他說，下周一元旦清晨東半部低雲多，迎曙光需要運氣，偶爾也有遇上零星短暫雨的機率。跨年前後氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區的最低溫約在13、14度左右，都會區大約15度左右；東半部沿海元旦清晨低溫約在13至15度左右，天氣偏冷；雖稱不上非常冷，還是要穿暖一些比較妥當。由於天氣系統不是很強，模式模擬仍會微幅調整，需要持續觀察。
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