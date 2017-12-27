吳德榮：跨年升旗不受天候影響 迎元旦曙光要運氣

2017-12-27 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今晨5時10分嘉義12.4度，是平地最低氣溫，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，原因是晴空、靜風，輻射冷卻效應強所造成，西半部其他觀測站有的風大、有的雲多，減弱了輻射冷卻效應，低溫就比嘉義高了3、4度。

今、明兩天北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部地區有局部短暫雨的機率；氣溫逐日小幅回升，白天舒適，中部以北及東北部早晚偏涼微冷。周五北台灣雲量增多，山區降雨機率提高，北海岸及東半部地區有局部雨，新竹以南仍為晴時多雲。

周六下午冷空氣前緣接近，天氣轉變，北部及東半部地區有局部雨，氣溫逐漸下降。水氣通過快速，他說，周日上午起天氣逐漸轉乾，北部為雨後多雲、中南部晴時多雲，觀賞落日、干擾不大；各地跨年、升旗活動亦不致受天候影響。