今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-27 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今起到周六受東北季風影響，氣象局表示，今天北台灣清晨稍涼，中部以北、東北部低溫約15至16度，其他地區約17至18度，一大早出門要加件衣服，白天宜蘭、花蓮因雲量多，高溫約20度，其他各地陽光露臉，高溫都在21度以上，中部可達25度，中部地區日夜溫差大要特別留意。

降雨方面，迎風面水氣逐漸增加，基隆北海岸及宜蘭降雨機率較高，花東也有局部雨，外出建議攜帶雨具備用。