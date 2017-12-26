從列車長之死 看台鐵排班怎麼了？

2017-12-26 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵一名年輕列車長在家中猝逝。圖／本報資料照片 分享 facebook 台鐵高雄車班沙崙組一名張姓年輕列車長23日上午在家中猝逝，台鐵產業工會晚間發表聲明表示，就在反勞基法遊行的當日，在台南沙崙線有一位年僅40歲的車長過世了，目前為止，此案尚在調查中，對於會員過世，產工感到十分悲痛，在一邊調查的過程中，產工也鄭重呼籲台鐵局重視台鐵長期人力不足與班表問題。

產工表示，12/22下班後，張回到家休息，隔天他的母親就發現他躺在床上已經失去呼吸心跳，死因是心肌梗塞。張員曾經表示過班表很硬，休息時間少，且曾經跟主管反應過，但未獲得任何具體回應。而在沙崙線的他，曾經一整天要換八趟車，連續密集的車次讓人承受不住。

產工表示，張員實際值乘加上待命時間，當天已經工作近10個小時，工作時間中也沒有每4小時休息30分，晚上更睡不到6個小時又必須起床報到接班！破碎的休息時間以及外站的過夜環境，終於壓垮了他。

產工表示，這就是台鐵局說的沒有違法、沒有超時，因為這些「隱形工時」都被台鐵局苛扣殆盡，台鐵局應該重視這些隱形的待命時數，確切計入工資中，並明確依照勞基法規範每工作4小時就要休息半小時。

產工表示，針對本次事件，台鐵局回覆高雄車班人力已經超過編制員額，產業工會質疑因客運量自民國100年起逐年提升，員工編制卻仍依循舊制，造成現職員工因故請假有所顧慮，進而發生遺憾。應依目前客運量重新檢討，並再次強烈要求請增員額儘快到位。

產工表示，張姓車長身為產業工會會員，曾與產工同仁一起參與今年春節的依法休假，以具體的實際行動盼能改善台鐵現有工作班表。然而，失去這樣一位熱衷工作、善盡本份，願意為台鐵人發聲的會員，產工非常不捨，並將化悲憤為力量，盡力協助每一位夥伴發聲，讓憾事不再發生在其他輪勤的同仁們身上。

產工表示，台鐵員工的長期過勞，已經是結構性問題。本次車長過世一案尚在釐清調查中，但他們認為台鐵局馬上指稱為「個人因素」，並且說因為在家中過世所以不是過勞死，這種說法是在逃避改善過勞班表，過長工時的責任。一邊調查釐清案件同時，產工鄭重呼籲台鐵局應立即改善班表，增補人力，正視台鐵過勞問題。