真農民沒農保 農委會今盤點方案協助納保

協助真農民納農保，農委會今天可能會有最後確定方案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農保因相關被保險人資格規定，除了出現假農民，也有真農民無法納保的情況。為解決納保爭議，農委會計畫未來農保與農地脫鉤，初步規畫將從有口頭契約、有買農機、有參加農產品認證制度的農民先盤點；除了農會、公所，也可由各區農改場提供第三方認證的「實務耕作證明」，優先試辦協助真農民納保。農委會副主委陳吉仲說，今天會再開會討論，可能會有最後確定方案。

據農業發展條例規定，凡實際務農者就是農民，但農保規定，擁有自耕土地超過零點一公頃，或租用超過零點二公頃土地才具農保資格，且土地地目還須在農用土地上種植，才具農保資格，導致許多真農民無法納保。

農委會輔導處初步規畫，除了公所與農會審認外，也會請改良場判斷農民是否實際從農，看是與地主有口頭契約、曾登記購買農機、或農產品有申請有機或產銷履歷認證、有稻米收購證明等者優先進行盤點。

輔導處長朱建偉舉例，有些農民在河川地耕種已有五十、六十年，但因是向水利署租賃河川地，僅有水利署提供的證明，但現行法律該證明不能當作契約，這群農人就無法加入農保。朱建偉說，農委會會很審慎的處理每一個步驟。

但也有農改場研究人員說，農委會想把「對地補貼」改為「對人補貼」，要求改良場要到現場認定耕作事實，但「認定」須有一致性的標準，恐還有很多問題待解決。