喘息服務自付增 使用意願恐降低

2017-12-26 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



長照給付及支付基準草案日前出爐，喘息服務的支付出現變革，民眾得自掏腰包，恐讓使用意願降低。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長照給付及支付基準草案日前出爐，明年元旦實施，但不到一周就要上路，部分團體指政府「沒給第一線緩衝期」；另喘息服務的支付出現變革，民眾得自掏腰包，恐讓使用意願降低。衛福部昨天說，新支付標準實施日程不變，喘息服務補助會積極檢討。

中華聖母社會福利慈善事業基金會執行長黎世宏表示，依衛福部最新長照給付及支付基準，一改過去包裹式給付，整體制度翻轉需適應期，但衛福部前天說明會時僅說「長痛不如短痛」；他並非不贊成新支付制度，但政府應先試辦或給予一定的緩衝期。台灣居家服務策略聯盟理事長林金立也說，確實需要給第一線適應時間。

根據衛福部公布的內容，民眾使用長照的支付額度自最高三萬一五○元，調整為三萬六一八○元，並把過去核定服務時改成每月額度，將長照等級從輕至重分一到八級；居家喘息服務單次給付從二三一○元調整為二七七五元，一般戶自付三成，部分負擔由六九三元調高為八三二元。

黎世宏說，喘息服務給付額度變高，但一般戶自付額仍占三成，過去政府足額補助，民眾不需額外掏錢，如今給付額度提高，補助卻沒跟上，對於部分家庭而言，恐降低使用意願。

衛福部次長薛瑞元說，目前長照支付制度分別有舊制長照1.0、長照2.0試辦包裹式給付計畫，加上即將實施的新給付及支付制度，有三套同時運作，將於輔導窗口協助第一線；喘息服務補助也積極檢討中。