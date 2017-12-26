親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曲曲讓人醉 他們「彈」政治 唱的比說的好聽

流感高峰 可能下月中提前來襲

2017-12-26 23:57聯合報 記者林麒瑋黃安琪／連線報導

新北市衛生局呼籲公費接種對象民眾儘速接種疫苗。 圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局呼籲公費接種對象民眾儘速接種疫苗。 圖／新北市衛生局提供
分享

氣溫降低，流感疫情上升。衛福部疾管署統計，上周全國類流感門、急就診共7萬7444人次，較前一周增加16％，且上周新增5例流感重症死亡個案。疾管署表示，不排除明年流感高峰提早於1月中下旬報到。其中，新北市自今年10月起至今出現2例流感併發重症死亡病例，2例皆患有慢性病史且未接種流感疫苗

疾管署表示，自10月起，國內累計76例流感併發重症病例，其中8例死亡經審查與流感相關，分別為2例H3N2型、6例B型流感。提醒民眾勤洗手、避免出入人潮擁擠的公共場所。目前公費流感疫苗剩餘量不到20萬劑，尚未接種的公費對象可盡快接種。

新北市衛生局指出，新北首例死亡個案64歲男子患有十二指腸等慢性病史，未接種流感疫苗，男子於11月20日出現咳嗽及微燒症狀，約1周才至醫院急診就醫，病況迅速惡化，隨即宣告死亡。

第二例死亡個案為78歲患有心血管疾病、高血壓、膀胱癌及慢性腎臟疾病的婦人，同樣也未接種流感疫苗。婦人於12月15日出現發燒、咳嗽有痰、腹痛且呼吸困難症狀，至醫院急診就醫後，病情急遽惡化，發病後1天死亡。2例皆於12月25日經疾管署審查與流感相關死亡病例。

衛生局表示，目前新北流感疫苗使用率已超過9成5，50歲以上及高風險慢性病患等符合公費接種對象民眾應儘速接種。

衛生局提醒，幼童、長者與慢性病患為流感併發重症高危險群，如出現呼吸急促、呼吸困難、發紺(缺氧、嘴唇發紫或變藍)、血痰、胸痛、意識改變、低血壓、活動力低下，或高燒持續72小時等危險徵兆時，應戴口罩儘速就醫。

衛生局與新北市691家醫療院所簽約，提供公費抗病毒藥劑，確保民眾就醫便利性。相關資訊可上「新北市衛生局」官網或「新北市流感疫苗暨抗病毒藥劑合約院所動態查詢系統」查詢。

流感疫苗慢性病
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44

喘息服務自付增 使用意願恐降低

2017-12-26 23:51

吳德榮：跨年升旗不受天候影響 迎元旦曙光要運氣

2017-12-27 06:20

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-27 05:02

新眼藥水治近視 通過動物實驗

2017-12-27 00:11

真農民沒農保 農委會今盤點方案協助納保

2017-12-27 00:04

健康你我他／邊做邊調整 錯誤中學習

2017-12-26 23:44

罕病女甩霸凌陰影 重返校園助人

2017-12-26 23:38

從列車長之死 看台鐵排班怎麼了？

2017-12-26 23:31

國泰妙手伸斐濟 歪鼻男順暢呼吸

2017-12-26 23:30

健康主題館／年輕愛熬夜 台男硬不起來

2017-12-26 23:25

感冒臥病10天 蔣勳：從槁木死灰認識生命另一種狀態

2017-12-26 21:20

長照新制上路 喘息服務民眾得貼錢？

2017-12-26 20:57

未來一年醫院刷卡免手續費 衛福部這樣說

2017-12-26 20:52

不給玩就威脅自殺 青少年電玩失調問題大

2017-12-26 20:33

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-26 20:09

跳電事件 桃機公司向長榮空廚求償

2017-12-26 20:00

衛福部「國營法」草案髮夾彎 本周送行政院審議

2017-12-26 19:57

年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

2017-12-26 19:37

台灣4團隊脫穎而出 將赴2018法國外亞維儂藝術節

2017-12-26 18:35

禽流感來了 南投鴨場驗出H5N6 撲殺1萬隻鴨

2017-12-26 17:54

照顧中風母親又執勤 台鐵列車長猝逝

2017-12-26 17:50

台中鐵路高架增五通勤站 明年10月啟用

2017-12-26 17:50

影／總統夢想基本薪資3萬 長照員先調薪

2017-12-26 17:40

照顧者身心俱疲 當心憂鬱症上身

2017-12-26 17:29

全聯賣在地好吃葡萄 果香味美掌握挑選3原則

2017-12-26 17:23

比疼痛更恐怖！痛風多年未留意 男大拇指肌腱斷裂

2017-12-26 16:57

不畏兒時遭霸凌 罕病少女重返校園助人

2017-12-26 16:48

冬季竟是消脂好時機 專家教你正常吃卻能減重

2017-12-26 16:47

頭暈貧血 小心是大腸癌前兆

2017-12-26 16:40

新設企業托育模式公聽會

2017-12-26 16:17

另類療法要當心！退休公務員90%火燒皮

2017-12-26 16:08

獨／台灣也有3D列印醫材指引 預計年底正式頒布

2017-12-26 15:34

直升機事故攀升 飛安會：應警惕

2017-12-26 15:27

PTT傳奇人物！哆啦A夢吃過多少個銅鑼燒？問「哆啦王」就知道

2017-12-26 15:26

流感重症再添5死 疾管署：不排除流感高峰提早報到

2017-12-26 15:22

影╱海事、軌道、國道重大事故 運安會草案六月前出爐

2017-12-26 15:12

宿醉駕駛有多危險？Ford團隊研究告訴你

2017-12-26 15:11

台灣2017「年度英文單字」

2017-12-26 14:59
看更多

熱門文章

他包一千六嫌喜宴菜色難吃 還大方收禮金退款

2017-12-26 13:37

年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

2017-12-26 19:37

女大生強吻愛犬遭反咬 送醫縫三十八針終身留疤

2017-12-26 14:00

從列車長之死 看台鐵排班怎麼了？

2017-12-26 23:31

冬季竟是消脂好時機 專家教你正常吃卻能減重

2017-12-26 16:47

照顧中風母親又執勤 台鐵列車長猝逝

2017-12-26 17:50

驚喜！ 農委會水試所發現5尾罕見鯊魚

2017-12-26 10:49

【小孟塔羅】冤家還小孩？你與情人的前世姻緣

2017-12-26 10:48

新北三峽非法繁殖場 46隻品種犬下周開放認養

2017-12-26 12:17

另類療法要當心！退休公務員90%火燒皮

2017-12-26 16:08

頭暈貧血 小心是大腸癌前兆

2017-12-26 16:40

傻眼！帶狗公園大小便 遇稽查人員竟一腳踹開

2017-12-26 21:27

禽流感來了 南投鴨場驗出H5N6 撲殺1萬隻鴨

2017-12-26 17:54

感冒臥病10天 蔣勳：從槁木死灰認識生命另一種狀態

2017-12-26 21:20

婚前有這8個壞習慣 代表你們沒準備好！

2017-12-26 15:46

不給玩就威脅自殺 青少年電玩失調問題大

2017-12-26 20:33

流感重症再添5死 疾管署：不排除流感高峰提早報到

2017-12-26 15:22

台灣虎航2018年夏季班表早鳥優惠 明天開賣

2017-12-26 10:54

今日星座運勢／天蠍 魅力佳桃花開 創意想法多

2017-12-27 00:00

廣獲外媒報導 「新北市歡樂耶誕城」旋風橫掃全球

2017-12-26 13:01

凱特王子妃和梅根 妯娌首度同框了

2017-12-26 15:11

單身女性別錯過！各血型暖男指數大公開

2017-12-26 09:33

獅子山共和國史上最大鑽石 都被他包了

2017-12-26 15:33

影／家有洗腎病患 家屬洗腎風險比常人高4.96倍

2017-12-26 12:48

來台奉獻半世紀 羅東聖母醫院6位神父今獲身分證

2017-12-26 11:34

PTT傳奇人物！哆啦A夢吃過多少個銅鑼燒？問「哆啦王」就知道

2017-12-26 15:26

長照新制上路 喘息服務民眾得貼錢？

2017-12-26 20:57

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-27 05:02

研究：手足有慢性腎病 你洗腎風險高出常人4.96倍

2017-12-26 10:47

比疼痛更恐怖！痛風多年未留意 男大拇指肌腱斷裂

2017-12-26 16:57

未來一年醫院刷卡免手續費 衛福部這樣說

2017-12-26 20:52

新眼藥水治近視 通過動物實驗

2017-12-27 00:11

全國唯一！ 2018萬金石馬拉松升級銀標認證

2017-12-26 10:20

影／總統夢想基本薪資3萬 長照員先調薪

2017-12-26 17:40

獨／台灣也有3D列印醫材指引 預計年底正式頒布

2017-12-26 15:34

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-26 20:09

彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44

住戶看電視畫面受干擾 原來是牠在「趴趴走」

2017-12-26 16:32

跨年夜high到元旦怎麼玩？ 百貨吃喝玩樂台北攻略

2017-12-26 15:20

超商付款車票QR code 春節前15個台鐵站可嗶

2017-12-26 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top