流感高峰 可能下月中提前來襲

新北市衛生局呼籲公費接種對象民眾儘速接種疫苗。 圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

氣溫降低，流感疫情上升。衛福部疾管署統計，上周全國類流感門、急就診共7萬7444人次，較前一周增加16％，且上周新增5例流感重症死亡個案。疾管署表示，不排除明年流感高峰提早於1月中下旬報到。其中，新北市自今年10月起至今出現2例流感併發重症死亡病例，2例皆患有慢性病史且未接種流感疫苗。

疾管署表示，自10月起，國內累計76例流感併發重症病例，其中8例死亡經審查與流感相關，分別為2例H3N2型、6例B型流感。提醒民眾勤洗手、避免出入人潮擁擠的公共場所。目前公費流感疫苗剩餘量不到20萬劑，尚未接種的公費對象可盡快接種。

新北市衛生局指出，新北首例死亡個案64歲男子患有十二指腸等慢性病史，未接種流感疫苗，男子於11月20日出現咳嗽及微燒症狀，約1周才至醫院急診就醫，病況迅速惡化，隨即宣告死亡。

第二例死亡個案為78歲患有心血管疾病、高血壓、膀胱癌及慢性腎臟疾病的婦人，同樣也未接種流感疫苗。婦人於12月15日出現發燒、咳嗽有痰、腹痛且呼吸困難症狀，至醫院急診就醫後，病情急遽惡化，發病後1天死亡。2例皆於12月25日經疾管署審查與流感相關死亡病例。

衛生局表示，目前新北流感疫苗使用率已超過9成5，50歲以上及高風險慢性病患等符合公費接種對象民眾應儘速接種。

衛生局提醒，幼童、長者與慢性病患為流感併發重症高危險群，如出現呼吸急促、呼吸困難、發紺(缺氧、嘴唇發紫或變藍)、血痰、胸痛、意識改變、低血壓、活動力低下，或高燒持續72小時等危險徵兆時，應戴口罩儘速就醫。

衛生局與新北市691家醫療院所簽約，提供公費抗病毒藥劑，確保民眾就醫便利性。相關資訊可上「新北市衛生局」官網或「新北市流感疫苗暨抗病毒藥劑合約院所動態查詢系統」查詢。