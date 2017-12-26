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企業托育 社家署：可思考服務0到6歲

2017-12-26 22:56中央社 台北26日電

衛生福利部社會及家庭署代理組長簡杏蓉今天表示，現在是用年齡切割服務機構設置，在企業托育領域，有無創新專法處理0到6歲托育，讓服務一條龍，或許是可思考方向。

民主進步黨籍立法委員李麗芬、余宛如等在立法院召開公聽會，李麗芬表示，行政和立法部門都很關心少子化問題，如何讓年輕人努力生產報國，托育是非常重要政策；余宛如說，少子化是公共議題，要鼓勵企業貢獻一己之力，法規也要創新。

彭婉如文教基金會研發部組長王兆慶表示，台灣現在3歲以下托育找不到最佳模式，企業托育是可能選項，建議企業托育參照幾個現有法令設計，譬如在偏鄉和原住民族地區，不需照一般幼兒園法規設計、2到6歲可混齡照顧等。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉說，台灣0到3歲托育真的非常缺，以現有0到3歲托育覆蓋率，應各種模式多管齊下。如果要推企業托育，政府輔導和補助措施須夠細緻，如果企業托育規範要鬆綁，應有詳細專業評估，包括空間安全性、適宜性及相關服務品質。

與會的教育部國民及學前教育署組長武曉霞表示，教育部會持續推動非營利幼兒園，關於企業托育在設施和設備標準部分，為幼兒安全有一定規定。

簡杏蓉在會中表示，0到2歲托育，不管居家、機構托嬰中心或企業托育，城鄉落差很大，托育需求也不同，政府要提供的一定是多元服務模式，不可能把都會區服務模式套在其他地方，像雙北家庭說公托不足，但其他地方連私立托嬰中心都很難生存。

簡杏蓉說，企業托育也是托育服務一環，如果能細緻討論，也許能看看法規能否鬆綁。

托育幼兒園教育部
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