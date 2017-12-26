國泰妙手伸斐濟 歪鼻男順暢呼吸

2017-12-26 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



國泰耳鼻喉科主任徐愫儀(右)指出，此次特別針對斐濟當地鼻中隔彎曲、鼻扭曲等嚴重鼻病病人，進行手術，共幫助13名病人解決鼻病困擾。 圖／國泰醫院提供 分享 facebook

位於南太平洋的斐濟醫療資源缺乏，最困擾他們的前三大耳鼻喉科疾病，分別是中耳炎、鼻炎鼻竇炎併發息肉增生和甲狀腺腫大。一名50歲中年男性，長年因鼻歪而嚴重鼻塞且影響外觀，經國泰醫院醫療團前往斐濟義診，替他施以鼻整形手術後，男子終能順暢呼吸。

國泰醫院自2014年起承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，至今八度前往斐濟醫療服務。此次特別針對當地患有鼻中隔彎曲、鼻扭曲等嚴重鼻病病人，於斐濟當地醫院手術，為期1周的醫療服務，共幫助13名病人解決鼻病困擾。

醫療團團長、國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀指出，斐濟屬於海島型國家，空氣潮濕易使居民罹患慢性鼻炎、鼻竇炎。他這次對一名50歲男性印象深刻，這位患者因嚴重歪鼻影響外觀、心情鬱悶，就醫時幾乎悶不吭聲，經醫療團以人工骨板、耳朵軟骨進行鼻整形後，病人術後呼吸順暢，外觀矯正良好，才露出笑容。

徐愫儀說，此次除協助男子在當地完成首例「功能性建構式鼻整形手術」外，也於當地醫院辦理2天的研討會議，教導當地民眾改變飲食和生活習慣，包括少吃樹薯、食物加碘以預防甲狀腺腫大，也建議當病人出現鼻塞、黃鼻涕或有異味狀況時，可以生理食鹽水沖洗鼻子，避免惡化。

醫院自2014年起每年2次前往斐濟醫療服務，近2年從偏鄉島嶼巡迴義診，轉為在斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供專科醫療教學服務，累計已在斐濟服務3500多人次。