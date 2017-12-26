親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曲曲讓人醉 他們「彈」政治 唱的比說的好聽

國泰妙手伸斐濟 歪鼻男順暢呼吸

2017-12-26 23:30聯合報 記者黃安琪／台北報導

國泰耳鼻喉科主任徐愫儀(右)指出，此次特別針對斐濟當地鼻中隔彎曲、鼻扭曲等嚴重鼻...
國泰耳鼻喉科主任徐愫儀(右)指出，此次特別針對斐濟當地鼻中隔彎曲、鼻扭曲等嚴重鼻病病人，進行手術，共幫助13名病人解決鼻病困擾。 圖／國泰醫院提供
分享

位於南太平洋的斐濟醫療資源缺乏，最困擾他們的前三大耳鼻喉科疾病，分別是中耳炎、鼻炎鼻竇炎併發息肉增生和甲狀腺腫大。一名50歲中年男性，長年因鼻歪而嚴重鼻塞且影響外觀，經國泰醫院醫療團前往斐濟義診，替他施以鼻整形手術後，男子終能順暢呼吸。

國泰醫院自2014年起承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，至今八度前往斐濟醫療服務。此次特別針對當地患有鼻中隔彎曲、鼻扭曲等嚴重鼻病病人，於斐濟當地醫院手術，為期1周的醫療服務，共幫助13名病人解決鼻病困擾。

醫療團團長、國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀指出，斐濟屬於海島型國家，空氣潮濕易使居民罹患慢性鼻炎、鼻竇炎。他這次對一名50歲男性印象深刻，這位患者因嚴重歪鼻影響外觀、心情鬱悶，就醫時幾乎悶不吭聲，經醫療團以人工骨板、耳朵軟骨進行鼻整形後，病人術後呼吸順暢，外觀矯正良好，才露出笑容。

徐愫儀說，此次除協助男子在當地完成首例「功能性建構式鼻整形手術」外，也於當地醫院辦理2天的研討會議，教導當地民眾改變飲食和生活習慣，包括少吃樹薯、食物加碘以預防甲狀腺腫大，也建議當病人出現鼻塞、黃鼻涕或有異味狀況時，可以生理食鹽水沖洗鼻子，避免惡化。

醫院自2014年起每年2次前往斐濟醫療服務，近2年從偏鄉島嶼巡迴義診，轉為在斐濟第三大醫院Labasa Hospital提供專科醫療教學服務，累計已在斐濟服務3500多人次。

斐濟整形手術義診國泰國際醫療
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44

喘息服務自付增 使用意願恐降低

2017-12-26 23:51

吳德榮：跨年升旗不受天候影響 迎元旦曙光要運氣

2017-12-27 06:20

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-27 05:02

新眼藥水治近視 通過動物實驗

2017-12-27 00:11

真農民沒農保 農委會今盤點方案協助納保

2017-12-27 00:04

流感高峰 可能下月中提前來襲

2017-12-26 23:57

健康你我他／邊做邊調整 錯誤中學習

2017-12-26 23:44

罕病女甩霸凌陰影 重返校園助人

2017-12-26 23:38

從列車長之死 看台鐵排班怎麼了？

2017-12-26 23:31

健康主題館／年輕愛熬夜 台男硬不起來

2017-12-26 23:25

感冒臥病10天 蔣勳：從槁木死灰認識生命另一種狀態

2017-12-26 21:20

長照新制上路 喘息服務民眾得貼錢？

2017-12-26 20:57

未來一年醫院刷卡免手續費 衛福部這樣說

2017-12-26 20:52

不給玩就威脅自殺 青少年電玩失調問題大

2017-12-26 20:33

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-26 20:09

跳電事件 桃機公司向長榮空廚求償

2017-12-26 20:00

衛福部「國營法」草案髮夾彎 本周送行政院審議

2017-12-26 19:57

年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

2017-12-26 19:37

台灣4團隊脫穎而出 將赴2018法國外亞維儂藝術節

2017-12-26 18:35

禽流感來了 南投鴨場驗出H5N6 撲殺1萬隻鴨

2017-12-26 17:54

照顧中風母親又執勤 台鐵列車長猝逝

2017-12-26 17:50

台中鐵路高架增五通勤站 明年10月啟用

2017-12-26 17:50

影／總統夢想基本薪資3萬 長照員先調薪

2017-12-26 17:40

照顧者身心俱疲 當心憂鬱症上身

2017-12-26 17:29

全聯賣在地好吃葡萄 果香味美掌握挑選3原則

2017-12-26 17:23

比疼痛更恐怖！痛風多年未留意 男大拇指肌腱斷裂

2017-12-26 16:57

不畏兒時遭霸凌 罕病少女重返校園助人

2017-12-26 16:48

冬季竟是消脂好時機 專家教你正常吃卻能減重

2017-12-26 16:47

頭暈貧血 小心是大腸癌前兆

2017-12-26 16:40

新設企業托育模式公聽會

2017-12-26 16:17

另類療法要當心！退休公務員90%火燒皮

2017-12-26 16:08

獨／台灣也有3D列印醫材指引 預計年底正式頒布

2017-12-26 15:34

直升機事故攀升 飛安會：應警惕

2017-12-26 15:27

PTT傳奇人物！哆啦A夢吃過多少個銅鑼燒？問「哆啦王」就知道

2017-12-26 15:26

流感重症再添5死 疾管署：不排除流感高峰提早報到

2017-12-26 15:22

影╱海事、軌道、國道重大事故 運安會草案六月前出爐

2017-12-26 15:12

宿醉駕駛有多危險？Ford團隊研究告訴你

2017-12-26 15:11

台灣2017「年度英文單字」

2017-12-26 14:59
看更多

熱門文章

他包一千六嫌喜宴菜色難吃 還大方收禮金退款

2017-12-26 13:37

年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

2017-12-26 19:37

女大生強吻愛犬遭反咬 送醫縫三十八針終身留疤

2017-12-26 14:00

從列車長之死 看台鐵排班怎麼了？

2017-12-26 23:31

冬季竟是消脂好時機 專家教你正常吃卻能減重

2017-12-26 16:47

照顧中風母親又執勤 台鐵列車長猝逝

2017-12-26 17:50

驚喜！ 農委會水試所發現5尾罕見鯊魚

2017-12-26 10:49

【小孟塔羅】冤家還小孩？你與情人的前世姻緣

2017-12-26 10:48

新北三峽非法繁殖場 46隻品種犬下周開放認養

2017-12-26 12:17

另類療法要當心！退休公務員90%火燒皮

2017-12-26 16:08

頭暈貧血 小心是大腸癌前兆

2017-12-26 16:40

傻眼！帶狗公園大小便 遇稽查人員竟一腳踹開

2017-12-26 21:27

禽流感來了 南投鴨場驗出H5N6 撲殺1萬隻鴨

2017-12-26 17:54

感冒臥病10天 蔣勳：從槁木死灰認識生命另一種狀態

2017-12-26 21:20

婚前有這8個壞習慣 代表你們沒準備好！

2017-12-26 15:46

不給玩就威脅自殺 青少年電玩失調問題大

2017-12-26 20:33

流感重症再添5死 疾管署：不排除流感高峰提早報到

2017-12-26 15:22

台灣虎航2018年夏季班表早鳥優惠 明天開賣

2017-12-26 10:54

今日星座運勢／天蠍 魅力佳桃花開 創意想法多

2017-12-27 00:00

廣獲外媒報導 「新北市歡樂耶誕城」旋風橫掃全球

2017-12-26 13:01

凱特王子妃和梅根 妯娌首度同框了

2017-12-26 15:11

單身女性別錯過！各血型暖男指數大公開

2017-12-26 09:33

獅子山共和國史上最大鑽石 都被他包了

2017-12-26 15:33

影／家有洗腎病患 家屬洗腎風險比常人高4.96倍

2017-12-26 12:48

來台奉獻半世紀 羅東聖母醫院6位神父今獲身分證

2017-12-26 11:34

PTT傳奇人物！哆啦A夢吃過多少個銅鑼燒？問「哆啦王」就知道

2017-12-26 15:26

長照新制上路 喘息服務民眾得貼錢？

2017-12-26 20:57

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-27 05:02

研究：手足有慢性腎病 你洗腎風險高出常人4.96倍

2017-12-26 10:47

比疼痛更恐怖！痛風多年未留意 男大拇指肌腱斷裂

2017-12-26 16:57

未來一年醫院刷卡免手續費 衛福部這樣說

2017-12-26 20:52

新眼藥水治近視 通過動物實驗

2017-12-27 00:11

全國唯一！ 2018萬金石馬拉松升級銀標認證

2017-12-26 10:20

影／總統夢想基本薪資3萬 長照員先調薪

2017-12-26 17:40

獨／台灣也有3D列印醫材指引 預計年底正式頒布

2017-12-26 15:34

今早晚涼 元旦清晨低溫14度跨年要保暖

2017-12-26 20:09

彭啟明：北部跨年夜氣溫下滑 東部雲多擋曙光

2017-12-27 06:44

住戶看電視畫面受干擾 原來是牠在「趴趴走」

2017-12-26 16:32

跨年夜high到元旦怎麼玩？ 百貨吃喝玩樂台北攻略

2017-12-26 15:20

超商付款車票QR code 春節前15個台鐵站可嗶

2017-12-26 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top