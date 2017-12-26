健康主題館／年輕愛熬夜 台男硬不起來

2017-12-26 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



一份針對全球七國有勃起功能障礙男性的「性福調查」報告，治療過後，台灣男性每月性愛次數僅4次。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一份針對全球七國有勃起功能障礙男性的「性福調查」報告，治療過後，台灣男性每月性愛次數僅4次，不及義大利、土耳其或俄國的7到8次，甚至低於6次平均值，僅勝日本。性功能障礙中，醫師指出，勃起功能障礙近年有年輕化趨勢，射精頻率降低使精液無法適當排出，恐致攝護腺發炎或癌症，台男「性」福陷危機。

一名23歲大學畢業新鮮人，回想去年在浪漫過節氣氛下，初次向女友求歡，上陣後發現陰莖勃起後卻無法順利射精，陰莖馬上疲軟，事隔多日再嘗試仍失敗，經醫師建議，改善熬夜、調整生活作息和服藥3個月治療後，重拾性福。

收治病例的林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，根據林口長庚醫院男性健康門診觀察，9年來40歲以下男性就診從15％上升至30％，不僅因性行為發生年齡降低，年輕人長期熬夜、壓力大等生活型態，甚至慢性病年輕化罹患高血壓、高血脂、糖尿病等皆是原因。當陰莖勃起，需靠動脈血液進入才會充血，卻會因血管逐漸硬化或狹窄影響血流，讓男性行床笫之事成香蕉男或蒟蒻男。

彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師張進寶表示，勃起功能障礙是泌尿科門診常見問題，勃起硬度可分為4級，依硬度高低分為小黃瓜（4級）、帶皮香蕉（3級）、剝皮香蕉（2級）、蒟蒻（1級）；3級以下即屬勃起硬度不足，也就是俗稱的「陽萎」。

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勃起功能障礙會使男性射精頻率減少，陳煜表示，隨各國對性的開放、文化程度不同，男性每月性愛次數不同。但相關研究卻證實，射精次數過少，儲精囊沒有機會排出精液，貯存過久易孳生細菌，恐致儲精囊、攝護腺慢性發炎，甚至引發攝護腺癌的機率較高。

但究竟射精頻率多少較健康？陳煜認為，國內外雖無訂出男性每月射精標準次數，但據國內外統計，60歲以下男性有固定性伴侶，每周性愛次數平均1.5次到3次，一個月約6到12次，可作為參考。

勃起功能障礙有徵兆，建議及早就醫。陳煜指出，當男性晨間勃起次數減少、性愛進行時陰莖容易疲軟，或在男女進行難度較高的姿勢時，男性經常使不上力，10次當中就有8次難以完成，症狀持續超過3個月應進一步就診。