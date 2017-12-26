台灣4團隊脫穎而出 將赴2018法國外亞維儂藝術節

2017-12-26 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



圖為今年赴外亞維儂藝術節表演的福爾摩沙馬戲團《一瞬之光》。報系資料照 分享 facebook

為協助台灣表演團隊提升國際視野，文化部今年舉辦公開徵件，經評選後錄取3個團隊，並由亞維儂編舞發展中心從此次遞件中，挑選出一件適合的節目作品，由張婷婷獨立製作的作品「既視感」獲選。文化部表示，4個台灣團隊預計今年7月參與「2018年法國外亞維儂藝術節」，與來自世界各國近千個表演團隊一同競技與交流。

2018年法國外亞維儂藝術節參與團隊，日前經文化部公開徵件，吸引共23個團隊報名，經評選後錄取3個團隊，將於亞維儂絲品劇院演出，獲選名單包括蒂摩爾古薪舞集、真快樂掌中劇團及方式馬戲，各自分別以「Varhung心事誰人知」、「孟婆・湯」、「距離」等作品入選。備取3名則為滯留島舞蹈劇場、製作循環工作室、漩指跨界樂團。

「2018年法國外亞維儂藝術節」將於7月6日至29日舉辦，台灣4個團隊將在亞維儂的絲品劇院及CDC-Les Hivernales編舞發展中心進行演出，與來自世界各國近千個表演團隊一同競技、觀摩、交流。文化部表示，希望表演團隊能把握機會，在最近的演出中呈現各自特色，並與各國團隊及專業劇場人士建立起合作橋梁，以利爭取後續的邀演機會。