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年輕列車長猝逝 台鐵：工時符合規定

台中鐵路高架增五通勤站 明年10月啟用

2017-12-26 17:50聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部鐵工局今天宣布，台中鐵路高架捷運化工程預訂於明年10月啟用新增的5座通勤車站（栗林站、頭家厝站、松竹站、精武站及五權站），並完成目前營運中車站的西側站體及橋下全線簡易綠美化、排水與橫交道路闢建等工程。

鐵工局副處長何正吉表示，台中鐵路高架捷運化計畫全長21.7公里，自去年10月第1階段通車及啟用後，鐵工局中工處隨即施作第2階段工程，包括車站的西側站體與橋下簡易綠美化與排水工程，以及沿線17處平交道、18處地下道及復興陸橋之拆填等作業。目前平交道均已全部拆除，地下道已填平開通10處，復興陸橋也在今年6月改為平面車道，為增進都市縫合效益，中工處協助台中市政府，新增8處鐵路高架橋下方橫交道路，完善台中市區交通路網。

鐵工局表示，台中鐵路高架第2階段工程，除台中車站工程因配合台中市文資審議委員會要求原地保留站區內地下遺構外，其他工程預訂於明年10月全部完工，屆時啟用新增的5座通勤車站，配合原有5座車站，將可實現鐵路捷運化目標。另第1階段5座已啟用車站之西側站體、各站公共藝術與橋下景觀工程等亦同步完成，可讓旅客感受更加便利之乘車環境及都市景觀之改善。

交通部鐵工局副處長何正吉說明台中鐵路高架新增五座通勤站。記者侯俐安／攝影
交通部鐵工局副處長何正吉說明台中鐵路高架新增五座通勤站。記者侯俐安／攝影
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台中鐵路高架新增五座通勤站，將於明年10月啟用。記者侯俐安／攝影
台中鐵路高架新增五座通勤站，將於明年10月啟用。記者侯俐安／攝影
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捷運綠美化公共藝術
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