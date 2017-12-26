照顧中風母親又執勤 台鐵列車長猝逝

2017-12-26 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵列車長在家中猝逝。圖／聯合報資料照片 分享 facebook

台鐵高雄車班沙崙組一名張姓年輕列車長23日上午在家中猝逝，台鐵內部傳出該名列車長曾向主管反映要照顧中風母親、還要跑車，體力無法負荷，盼能暫時離開乘務工作，但主管未調離職務以致憾事發生，白髮人送黑髮人。台鐵則強調，經查張員並未提出調職、主管也沒有不准假，車班工時都符合相關規定。

台鐵表示，這名列車長年約30多歲，家中有中風母親需要照顧，不過車班工時都符合規定，經查主管並未不准假，他6月至12月事假、病假、特休已請22天，此外，有傳聞張曾要求調離職務未準，但經查張並沒有提出，只有在21日曾詢問車班組總務盼能請「侍親假」，不過還未提出就發生憾事。

台鐵表示，張員21日從中午開始上班9小時54分，22分上午9時從高雄接一班自強號到台南，上班僅1小時44分，等於兩天上班不到12小時，23日上午在家中因心因性疾病過世。

台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，台鐵員工普遍都有過勞的情況，尤其車站人員三班輪班制、一年365天幾乎沒有一天完整休假，車長雖是七休一，不過也須先歷經站務人員才會去跑車，確實都是十分勞累。不過對於張員是否過勞，目前仍要跟家屬確認是否要做過勞認定，恐怕仍需要很長一段時間。