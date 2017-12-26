影／總統夢想基本薪資3萬 長照員先調薪

2017-12-26 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



總統蔡英文過去多次視察老人服務暨日間照顧中心，強調政府推動「長照2.0計畫」的決心。資料照片。 分享 facebook

衛福部26號宣布長照員的薪資從3萬2起跳，優秀的薪水還可上看4萬，新制從明年元旦起實施。

蔡總統日前表示，夢想的基本薪資是3萬起跳，26號衛福部就宣布，將提升照服員薪水，

明年元旦起一般水準的照服員，可在新制下領到3萬2月薪，高效、能服務困難個案和假日出勤的照服員，有機會月領4萬元。總統登高一呼，衛福部馬上帶頭調薪，除了呼應長照2.0的政策，也希望更多人投入長照產業。

衛福部次長薛瑞元說：「支付金額的提高，是我們考量了一些成本，這些成本當然包括人事成本，也就是照服員的薪資在裡面；照服員的薪資我們是用3萬2去算他的成本，所以把整個支付基準拉高起來。」

中華民國長照者關懷總會秘書長陳景寧也表示：「畢竟還是個辛苦的工作，這次調整中有一個看起來比較合理的，對於一些艱難個案，譬如說照顧的對象70公斤以上，他會有一些加乘的制度；但是能不能吸引更多人進來，就要看還有很多搭配的事情，包括他的職涯、包括案家他們能不能尊重服務人員進來(家裡)共同工作，我想還有其他的因素有待檢視。第二個是民眾的教育端，其實整個的服務模型跟照顧組合變得有點複雜，因為上路上的有倉促一點，所以民眾的教育，跟他怎麼樣跟這些服務單位配搭，我覺得這段的宣導教育其實是需要提高的。

第三個是我們在長照2.0，大多只處理了居家跟日間照顧中心的問題，機構的問題沒有處理，所以這次也只調整了居家服務跟日照中心的薪資，但是機構人員的薪資沒有提高，未來會不會產生一種排擠效果，我覺得是值得注意的。」