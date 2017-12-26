照顧者身心俱疲 當心憂鬱症上身

2017-12-26 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，照護者因照顧生病家人而身心俱疲，常陷入憂鬱而就醫，須透過藥物及心理治療。圖／書田診所提供 分享 facebook

一名43歲未婚男性 ，20年前父親車禍腦受傷不良於行，便與母親合力撐起家計及照顧父親責任，雖有交往10年女友，但考量經濟及照顧問題而無法承諾結婚，女友更因年紀漸長而想結束關係，使他開始出現焦慮、憂鬱、失眠嚴重、悲觀負面思惟、吃不下、兩個月暴瘦5公斤、無法關注工作，甚至萌生和父親一起同歸於盡念頭。

另一名70歲退休男性，一肩扛起照顧患有慢性疾病及失智症的母親，隨著母親病情變化、身體問題及干擾行為不斷，進出加護病房多次，照顧上更加費心費力，也出現提不起勁、行動變慢、體重快速下降，兩個月暴瘦了12公斤，還伴隨焦慮失眠、甚至有不想活的自殺意念等症狀，就醫後確診為憂鬱症。經藥物及心理治療，並進行家庭資源整合協談，症狀逐漸改善。

收治患者的書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，照護者往往因長期照護生病的家人，重心擺在生病家人身上而忽略了自己身心需求，再加上長期照顧病人，情緒也易跟罹病病人的病情一起起伏，生病也不自知，尤其男性照護者就像個悶燒鍋，多不願意傾吐壓力，再加上傳統社會觀點，對於在家男性不友善，因此對於自身出現的病痛不適多會忍隱，需求往往被忽略，常陷入憂鬱而不自覺，倘一旦發生問題，易出現激烈反應或嚴重失常行為。

施佳佐解釋，照護者若出現情緒低落、凡事提不起興致、睡眠問題、食慾改變、動作遲緩、疲倦、自責、自殺的意念以及無法專注等，以上任兩項症狀超過兩周，就應儘速就醫，治療除用藥物之外，也須配合心理治療與家庭資源整合協談，協助整合家庭資源，提供外界資源資訊轉介。