全聯賣在地好吃葡萄 果香味美掌握挑選3原則

2017-12-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



白冷圳巨峰葡萄500g，售價149元。圖／全聯提供 分享 facebook

全聯致力深耕在地農產品，特別與台中市新社區農會攜手合作，將新社地區最知名的菇類特產及特級葡萄推廣給民眾。該如何選擇葡萄，把握「果粒飽滿」、「色澤黑亮」、「果粉多」3大原則就能吃到美味。

來自台中市新社區農業專區白冷圳灌區育成友善環境所生產的巨峰葡萄，擁有產銷履歷證，全程套袋，果粉完整無藥斑，色澤呈紫黑色，果粒大小整齊，是台灣在地好滋味。葡萄青農教學「3頭4度」優質選果法，葩頭也就是外觀整齊，果串扎實；粒頭則是挑選果粒微橢圓、果肉緊密；粉頭是果粉愈濃厚愈棒；4度則是色度、硬度、甜度與香度，選擇果串是紫黑色、均勻的最佳。全聯表示，每年6~8月、10~12月是白冷圳葡萄的產季，葡萄只要果粒飽滿、色澤黑亮、果粉多，就是好吃的葡萄。

同時，有著「菇鄉」之稱的台中市新社區，其香菇栽培面積達200公頃，生產的香菇占全台產量的一半以上。全聯也與新社區農會力推有身分證的台灣好菇，具高營養價值，富含礦物質，多種維他命，蛋白質是柳橙的4倍，蘋果的12倍，曾被西方學者冠上「蔬菜牛排」的封號。

全聯表示，此次與台中新社區農會共同推廣的菇類、葡萄，為台灣農產在地好物，搭配正在進行的火鍋祭活動，預估帶動新鮮菇類創造800萬元業績、白冷圳葡萄則預估業績約有600萬元。