長照身心壓力大 男性照顧者更須學習調適

2017-12-26 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



長期照顧帶來的身心壓力並不輕，在越來越老的台灣社會，每個人都有可能變成照護者，更須學習留心自身的心理需求，必要時及時求助。聯合報系資料照 分享 facebook 長期照顧帶來的身心壓力並不輕，在越來越老的台灣社會，每個人都有可能變成照護者，更須學習留心自身的心理需求，必要時及時求助。醫師特別提醒，男性照顧者常因傳統窠臼忽略或隱忍自身的情緒壓力，一旦情緒崩潰，更易出現激烈反應。

近日就有一名43歲男性 ，父親在20年前因車禍腦傷不良於行，他便與母親合力照顧父親、撐起家計。因經濟問題、不敢輕易承諾給女友恆久的幸福，遲遲未結婚，但女友年紀漸長，因無法結婚而想結束關係，這名男子開始出現焦慮、憂鬱、失眠、悲觀、無法專注、食慾不振，兩個月瘦了5公斤，甚至萌生和父親一起同歸於盡念頭。

書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，門診觀察發現，男性照顧者多不願意傾吐壓力，再加上傳統社會觀念對於在家男性不夠友善，使得男性照顧者經常隱忍情緒與病痛，常陷入憂鬱而不自覺，一旦發生問題，更易出現失常行為。

施佳佐提醒，照護者憂鬱症的診斷準則有9項，符合5項以上、時間持續超過2周就要當心。9項症狀包括情緒低落、凡事提不起興致、睡眠問題、食慾改變、動作遲緩、疲倦、自責、自殺的意念與無法專注。

「永遠記得，休息是為了走更長遠的路；愛他，就要先照顧好自己」，施佳佐建議照顧者要留點時間給自己；照顧上要允許自己無法面面俱到、放下完美主義；處事宜拉大格局、長遠思考，避免陷入只有照顧者及被照顧者過度病態依附的兩人世界；若發現自己出現焦慮、失眠等身心症狀，應讓自己暫時放假，必要時勇於求醫。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )