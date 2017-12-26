吳德榮：跨年夜天氣乾冷 可能有颱風生成

2017-12-26 06:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今晨平地最低氣溫在新竹14.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，此波冷空氣在台北市的最低溫昨降至16.1度，離氣象局定義的大陸冷氣團還有差距，僅符合東北季風的標準。本周台灣無明顯冷暖空氣的變化，氣溫緩慢回升，周日才有一波乾冷空氣南下。

台北市觀山河濱公園內三五好友載著寵物沿著基隆河騎乘自行車，享受氣溫轉涼前的溫暖冬陽。本報資料照／侯永全攝影 分享 facebook

今天西半部晴時多雲，白天舒適，夜間氣溫稍偏低；東半部雲稍多、山區有一些局部短暫雨的機率。環保署提醒馬祖、金門、汐止、觀音、竹苗、中部及屏東(琉球)地區橘色提醒(對敏感族群不健康)；埔里、竹山、雲嘉南及高屏地區紅色警示(對所有族群不健康，宜減少在戶外活動)。

明天、周四西半部仍為晴時多雲，北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨的機率；氣溫逐日小幅回升，北台灣早晚偏涼微冷，沿海最低溫約15、16度左右。

周五至周六白天冷空氣不明顯，迎風面水氣略增，北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為晴朗穩定的天氣。

他說，周六晚小股冷空氣開始南下，北台灣轉有雨、氣溫下降。周日很快轉乾，天氣好轉；跨年(31日晚)至下周一(元旦)乾冷空氣影響，目前最新模擬的強度，北台灣沿海空曠地區的最低溫約在12、13度左右，都會區大約14、15度左右。由於天氣系統較弱，模擬時間又久，抵達時間及強度仍會調整，還需要觀察。

他指出，各國最新模式模擬顯示，31日前後菲律賓東方又有熱帶擾動，可能形成颱風，如果它在年底前發展成，則就會是跨年的颱風，如果元旦後才發展，那就是2018年第1個。在氣象上並無特殊意義，只是巧合而已。