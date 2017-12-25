長照員給付新制元旦上路 月薪4萬不是夢

2017-12-25 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



長照員給付新制元旦上路。圖為行政院長賴清德昨天南下台南參觀長照機構，與老人家一起玩遊戲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡總統表示要透過長照，以國家力量拉高薪資。衛福部昨通過修正最新版的長照給付與支付基準制度，將民眾使用長照的支付額度自最高三萬一五○元，調整為最高三萬六一八○元，漲幅高達二成。因照服員薪資與民眾使用額度連動，當服務需求變大，照服員月薪將上看四萬元。新制明年元旦實施。

過去長照服務是以民眾需求核定「時數」，若照顧專員評估民眾所需服務時數，低收入戶全額補助、中低收入戶補助九成、一般戶補助七成；當民眾用完服務時數後，需要多服務就需全額自費。

衛福部自今年四月起試辦長照支付新制，將服務時數改為「每月額度」，將長照等級從輕至重分一到八級，第二級以上的六十五歲以上老人、領有身心障礙者、五十五歲以上原住民、五十歲以上失智症者，均可請領。試辦期間額度最低八三五○元、最高三萬一五○元。

昨最新出爐的額度版本，調高支付標準至最低一萬廿元、最高三萬六一八○元，漲幅一成五到二成。另也調整民眾部分負擔比率，低收入戶不變，中低收入戶補助九成五、一般戶補八成四，民眾負擔減輕。支付內容包含照顧服務（居家、日間照顧、家庭托顧）、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務。相當於從照顧計畫到服務提供全加碼調整。

舉例來說，第二級個案額度一萬廿元，被評估只需要基本身體清潔照顧，一次給付價格二六○元。原本試辦的長照支付制度，個案一個月可使用卅二次基本身體清潔照顧，最新版制度則可使用卅八次，若超過使用次數需全額自費。

新制並以「照顧組合」方式，在專業評估下列「照顧問題清單」，用問題連結服務。民眾在評估後的服務項目內，想要多少服務頻率可再與服務單位談，例如想要多幾次協助沐浴，可依資源而定。

衛福部次長薛瑞元受訪指出，與其說大放送，不如說是提供足夠誘因，試辦期間因服務給付價格提高，當提供服務額度提高，就會壓縮民眾服務使用次數。額度提高會讓民眾更願多用服務，而當服務供給面提升，「等同間接調漲照服員薪資」。

去年長照財務支出逾五十億元，今年則約一百億元。薛瑞元說，該部評估，新版長照給付與支付基準推出後，明年支出將達二百億元，服務個案量也可能增一點八倍。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立則分析，照顧組合讓照服員的薪水不再是均一價，且能讓照顧技術純熟的照服員，獲得更多薪水，保障職業尊嚴。

林金立說，雖然有人憂心，照服員會為賺錢導致服務草率，但服務草率就會被民眾「退貨」。他估計，一般服務水準的照服員，可在新制下領到三萬二千元，高效率且質量兼備的照服員，月領四萬元應不是難題。