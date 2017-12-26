管理年菜新措施 業者：不會衝擊市場

2017-12-26 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／台北報導



尾牙、圍爐等商機助攻，不少超商、餐飲業者主打年菜網購、訂購，但依規定需接露有效聯絡資訊予消費者。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

網購年菜正夯，食藥署要求「通訊交易」業者在販售食品時，均須詳載淨重、容量等詳細商品資訊，並提供查詢管道、製造商訊息，以及受理消費者申訴方式等更詳細的聯絡資訊。PChome線上購物、momo購物網及超商ibon mart等國內知名網購平台業者均表示，目前尚未收到任何正式公文，對於實施日期、是否溯及既往等內容亦不清楚詳細規定。

但業者也表示，目前各平台上架的食品類商品均已遵照先前衛福部規範，食藥署此次修正，對農曆年前網購市場應不至於造成衝擊。