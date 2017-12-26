網購年菜 須清楚標示價格淨重

食藥署要求網購業者在販售食品時，須詳載淨重、容量，以及提供查詢管道、製造廠商訊息等。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 距農曆春節還有一個半月，許多業者已開始強打年菜預購或網購，過去常見消費者收到實物才發現跟廣告圖片差很大，衍生消費糾紛。為確保消費者權益，食藥署修改相關規定，要求販售網購食品業者，除揭露商品資訊、清楚標示產品的價格、淨重、容量，也須提供聯絡方式、讓民眾掌握出貨進度等資訊。

雖依現行食品標示法等法規，販售食品須標示原料、添加物、容量、固形量等資訊，但銷售方式愈來愈多元，尤其網購日益普及，但民眾只能依業者提供圖片和文字作為參考依據，看不到實體產品，過去衍生不少爭議。例如曾有民眾投訴鮑魚縮水、佛跳牆沒料、雞湯的雞太小隻、蝦子數量不夠等。

分享 facebook 為維護消費者權益，食藥署訂有「食品或餐飲服務等郵購買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，一○三年起即針對年節網購食品進行專案稽查。因應近年民眾購買習慣，食藥署昨公告將「郵購買賣」修正為「通訊交易」，擴大管理範圍，即日起包括廣播、電視、電話、型錄、報紙、雜誌、網路或LINE等通訊販售的食品，均受規範。

食藥署食品組科長林蘭砡指出，過去雖規定業者相關資訊，但不夠明確，因而修正規定，要求資訊更透明化，若型錄寫不下，也應善用QR Code連結網路資訊，且需提供「迅速有效」的電話或電子郵件等通訊資料，以便消費者聯絡申訴。

另外，因應「飢餓行銷」的限量銷售方式，有企業經營者主打廿四小時內到貨，新制也規定，業者須告知商品種類價格、限量多少，並讓民眾掌握出貨進度，提供明確查詢機制。

然而，新制只規定營業者，針對偶爾出售自家販售食品的散戶，因不屬企業經營者，而無法受到規範。對此，林蘭砡表示，會要求電商平台業者，盡量與已有食品業者登錄字號的業者者合作販售，並篩除無法確保品質的散戶。