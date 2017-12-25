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獨／大放送！衛福部長照最新版 照服員月薪可望達4萬

2017-12-25 22:12聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

衛福部。 圖/報系資料照
衛福部。 圖/報系資料照
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衛福部大放送！行政院長賴清德的照服員功德論引發撻伐，衛福部在最新版的長照給付與支付基準制度中反省了，將民眾使用長照服務的額度兩成，補助也提升，服務需求變大後，只要照服員服務品質好、效率高，月薪達4萬不是問題。新制明年元旦全台上路。

衛福部今召集各長照專業領域代表，說明長照給付及支付標準草案，內容包含照顧服務（居家、日間照顧、家庭托顧）、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務。細看內容，從照顧計畫到服務提供全加碼調整，等同大放送。

過去長照服務是以民眾需求核定「時數」，若照顧專員評估，民眾1個月需要30小時服務，低收入戶全額補助、中低收入戶補助9成、一般戶補助7成；當民眾用完30小時服務，要再拿更多服務就需全額自費。

衛福部自今年4月起試辦的長照支付新制，跳脫時數改為「每月額度」，將長照需要等級，從輕至重分1到8級，第2級以上的65歲以上老人、領有身心障礙者、55歲以上原住民、50歲以上失智症者，均可請領。

試辦期間額度最低8350元、最高30150元。最新出爐的額度版本，調高至最低10020元、最高36180元，等於漲一點五到二成。另也調整民眾部分負擔比率，低收入戶不變，中低收入戶補九成五、一般戶補八成四，民眾負擔減輕。

舉例，假設第2級個案額度10020元，被評估只需要基本身體清潔照顧，一次給付價格260元。原本試辦的長照支付制度，個案一個月可使用32次基本身體清潔照顧，最新版制度則可使用38次；若要再多用，就需全額自費。

當然，個案不會只需一項長照服務而已，新制以「照顧組合」方式，在專業評估下列「照顧問題清單」，用問題連結服務。民眾在評估後的服務項目內，想要多少服務頻率可再與服務單位談，例如想要多幾次協助沐浴，可依資源而定。

衛福部次長薛瑞元受訪指出，與其說大放送，不如說是提供足夠誘因，試辦期間因服務給付價格提高，當提供服務額度提，就會壓縮民眾服務使用。額度提高會讓民眾更願多用服務，而當服務供給面提升，等同間接調漲照服員薪資。

105年長照財務支出50多億元，今年則約100億元。薛瑞元說，該部評估，最新版本的長照給付與支付基準，明年財務支出將翻一倍，達200億元，但服務個案量也可能跟著提升1.8倍。

薛瑞元說，該部這次算是「下了決心」，目標是希望有更多單位參與長照運作，吸引更多照服員投入。他期盼有一天民眾也不用再被「每月額度」及「照顧問題清單」綁住，「想要點什麼菜（服務）就點」。

與會專家、台灣居家服務策略聯盟理事長林金立分析，照顧組合讓照服員的薪水不再是均一價，且能讓照顧技術純熟的照服員，獲得更多薪水，例如一定時間內能為民眾沐浴洗得又快又好，做多少賺多少，保障職業尊嚴。

林金立說，雖然有人憂心，照服員會為了賺錢導致服務草率，但服務草率就會被民眾「退貨」。依他估計，一般服務水準的照服員，可在新制下領到3.2萬月薪，高效率、質量兼備、能服務困難個案與例假日出勤的照服員，有機會月領4萬元。

林金立提醒，長照給付與支付新制要成功，關鍵在照顧專員和A級社區整合服務中心，如何在設計照顧計畫上，保障民眾權益不受損，不會有壟斷服務行為，或只安排高價額的服務。國內目前未有相關經驗也不熟悉，需更多機制訓練解決。

長照照服員衛福部
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