二手菸罹癌致命 毛小孩也難倖免

2017-12-26 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



寵物若受到二手菸影響，也會罹癌致命。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

菸害不僅危害人體健康，寵物若受到二手菸影響，也會罹癌致命。衛福部國健署援引美國研究，證實貓、狗吸入二手菸將罹患肺癌、鼻癌。其中，短鼻犬比長鼻犬更易罹癌，提醒愛護寵物的嗜菸人士，戒菸除保護家人與自己的健康，也防止毛小孩生病。

聯合國世界衛生組織早已將二手菸列為「頭號致癌物質」，相關證據顯示，二手菸會釋放7000種以上的化學物質，其中超過250種對人體健康有害，更有93種致癌物質及有害物質；菸品中的尼古丁有很強的表面黏附力，會與空氣中的亞硝酸、臭氧等化合物發生化學反應，產生新毒物如亞硝胺，並黏著於衣服、地毯或窗簾等家具形成「三手菸」。

國健署援引美國食品藥物管理局資料顯示，當家中飼養的狗寵物已有呼吸及肺部問題，再吸入二手菸會加重症狀並導致慢性咳嗽。其中，短鼻犬因鼻子較短，二手菸容易進入肺部提高肺癌風險，有害物質會經過寵物的鼻腔及鼻竇，證實暴露於二手菸的家犬罹患鼻癌的風險，較未暴露者高出1倍。

貓咪若吸入二手菸，也會增加肺癌風險，且貓咪經常舔毛、理毛，還會攝入三手菸的有害物質。根據研究顯示，貓咪生活於吸菸家庭中，有2至4倍的風險將罹患侵略性口腔癌（鱗狀上皮癌），常發生於舌頭的根部，即使貓咪診斷罹癌接受手術，化療1年內的存活率也僅小於10%。

國健署提醒，寵物如同人類，也會受到菸害影響，提醒嗜菸者家中如有飼養寵物，為保護家人與毛小孩健康應盡早戒菸。