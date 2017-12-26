冷天洗熱澡 先別一頭熱

2017-12-26 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／專題報導



醫師提醒，就算是冬天，也別馬上直沖熱水洗澡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

氣溫一直下探，許多民眾從室外返家，就想直衝浴室，洗個熱水澡來取暖。醫師提醒，體溫忽冷忽熱，有時「非常要命」，不只老年人、心血管疾病、糖尿病等患者須格外注意，一般人也不能輕忽。

「就算是冬天，也別馬上直沖熱水洗澡。」台北醫學大學附設醫院急診部主治醫師趙君傑說，冬天洗熱水澡，身體溫度瞬間出現劇烈變化，從冷到熱，血管因此擴張，對健康民眾而言，不會有太明顯的感覺，但對於血管彈性不佳、有心血管疾病的民眾，很可能引起低血壓，離開浴室後若又遇上冷空氣，血管急速收縮，也容易引發心肌梗塞或缺血性中風。

不只是心血管疾病患者需注意，一般民眾也要留心是否有潛在風險。趙君傑說，曾有名年約40歲的女性，沒有心血管疾病病史，某天早起趕上班，氣吁吁地跑到公車站等公車，突然一陣冷風吹來，她一陣暈眩倒臥在地，急診發現她是腦血管破裂，造成腦溢血。

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台北醫學大學附設醫院急診部長高偉峰說，從室外到室內時，若是沒有讓身體逐漸回暖，就直接衝浴室洗澡，可能讓血管負荷過大，建議從冷颼颼的室外返回室內時，想要洗澡取暖，可以先喝一杯溫熱水，同時浴室先放熱水，讓浴室變得暖和，身體暖了再進浴室沖澡或是泡澡。

趙君傑說，洗熱水澡時，無論是泡澡或沖澡，都不要一直沖洗心臟以上部位，如頭部、胸口等，常有人感覺到沖熱水澡時有喘不過氣的感覺，都是血管擴張後症狀，建議沖澡和泡湯，都不宜時間過久。

桃園長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊政道說，洗澡時想要快速暖身，建議先從四肢開始沖洗，主要是末梢神經的循環較慢，透過熱水可以先刺激循環，同時也可以先沖洗背部，背部有「足太陽膀胱經」，主掌人體的表氣，熱水能帶動表氣、啟動動能，能比較快感覺到「不冷」。