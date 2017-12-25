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年花65億補助育兒 生育率仍拉不起來

2017-12-25 21:50中央社 台北25日電

台灣少子化嚴重，生育率直直落。 記者蘇健忠／攝影
台灣少子化嚴重，生育率直直落。 記者蘇健忠／攝影
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為減輕育兒負擔，衛福部近年平均每年約花新台幣65億補助育兒津貼托育補助，受惠人次超過30萬。不過，總生育率仍低迷，僅約1.1人，距離理想值2.1相距甚遠。

少子化和人口老化是國安危機，要維持穩定人口結構的替代生育水準，最理想的「總生育率」應為2.1人，亦即育齡女性每人平均應生育2.1人，才能達到人口長期維持不增不減的替代水準。

不過，根據內政部統計，總生育率在民國87年跌破1.7人後，在99年更跌到1人以下、101年回升到1.2後又逐年往下，近3年都在1.1人徘徊。

依據國發會105年發布105至150年人口推計，以最樂觀設想，假設總生育率可大幅回升至1.5，預估114年以後總人口數開始減少，出生數將由105年21.6萬人，減少到150年13.7萬人；若是低推估，當總生育率持續下滑到0.9，預估110年以後總人口數開始減少，150年出生數將較105年減少約7成，僅6.3萬人。

內政部統計資料顯示，103年至105年新生兒總出生數都超過20萬；不過，106年1至11月新生兒總數僅17萬7278人，勢必會跌破20萬大關。

為解決少子化問題、減輕育兒負擔，衛福部提供育有0至2歲父母育兒津貼及托育補助。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟表示，育兒津貼發放對象是父母至少一方因育兒需要沒就業，綜所稅稅率未達20%，每名兒童每個月可補助2500元；中低收入戶則有4000元、低收入戶為5000元。

托育補助則指父母因工作，將孩子送到托育機構或合格保母照顧，一般家庭補助每名幼兒每月2000至3000元，低收及中低收則補助3000元至5000元。

根據統計，近3年每年都發出超過50億元的育兒津貼，每年有超過25萬人受惠；在托育補助，近3年也每年發出超過15億，受惠家長約8萬人。

育兒津貼從101年起開始發放，對照總出生率持續低迷，托育政策催生聯盟曾質疑津貼無助提升生育率，應積極落實公共托育。

簡慧娟說，影響生育率的原因很多，很難歸咎單一原因，也不能說育兒津貼就沒有效益。因少子化議題是跨部會議題，行政院目前正就少子化議題有相關討論，整體育兒政策都會研商。

不具名的衛福部官員受訪表示，台灣的總出生率已落入極低出生率國家之列，「一旦掉下來，要回去難度就很高」，必須長遠努力。以鄰家國家來說，日本總生育率為1.3、韓國1.2，新加坡也約1.2。想解決少子化，唯有靠提振出生率或發展移民政策，如新加坡就從移民端努力。

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