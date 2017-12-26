健康名人堂／用藥觀念不當 每年虛擲400億健保費

2017-12-26 00:30 聯合報 王正旭



分享 facebook

健保署統計，105年健保支出5,953億元，其中藥費占了超過四分之一，約為1609億元。如果這麼高額的費用皆盡其財，相信大家都樂見；不幸的是，每年約四分之一的藥被丟棄或回收，易言之，也就是每年約400億元健保費付諸流水。400億元的藥費虛擲在哪？統計顯示，回收藥品的前幾名分別是三高藥、胃藥、感冒藥。

三高藥回收多

三高藥讓慢性病民眾免於生命威脅，健保給付三高藥無庸置疑。三高藥通常以連續處方箋開立，依療程吃藥，照理說一顆也不會剩，但有些民眾可能覺得病情轉好而自行停藥，沒吃完的藥就放著或全數回收，如果身體不適再去就醫，又重新領藥。可能因為持慢性處方箋可以「免費領藥」，常讓人忘了珍惜健保資源。

提醒各位，天底下並沒有白吃的午餐，提供免費領藥的社區藥局，在您領藥之後，都會向健保署申請藥費，而這些藥費其實是由您每個月口袋裡面所掏出的健保費支付，換句話說，您浪費的可能是自己的辛苦錢。

指示藥給付多

另外兩種居高不下的回收藥品「胃藥」、「感冒藥」，部分屬於指示用藥。

全民健康保險法第51條規定，指示用藥不在給付範圍內，但健保開辦初期，為考量醫師看診及民眾就醫習慣，經衛生署（現衛福部）核准，同意暫予給付原公、勞保給付的指示藥品項，除了不得再擴增收載項目外，並應逐步縮減指示藥給付範圍。

然而，根據健保署資料，105年健保給付指示藥仍高達17億元！健保辦理20多年，給付指示藥縮減的速度似乎有點緩慢。

取消以健保給付指示藥，除了回歸健保法規定，主要是因為指示藥安全性較高，民眾可自行至藥局經藥師指導後購買使用，民眾向藥師諮詢服藥須知，建立正確使用藥品及自我照護之觀念。

珍惜健保資源

對民眾而言，雖會改變長年習慣，但回歸健保法規定，長遠來看並不會損抑民眾權益，反而更能促進健保保障民眾免受如癌症等重大傷病威脅。

如果能將眼光放遠，才能將健保資源真正用於需要的地方，保障您的就醫權益。

無論是必須使用的三高藥，或可自行諮詢社區藥師購買的感冒藥、胃藥，叮嚀民眾應珍惜健保資源，每一分健保費都十分珍貴，當用則用不浪費、該省則省不亂花，健保才有資源可以用來給付如癌症等救命用藥。

（作者王正旭為癌症希望基金會董事長）