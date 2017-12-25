紅黃漸層比歐洲還美！3處必去落羽松祕境懶人包

2017-12-25 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



日月潭向山遊客中心的落羽松已開始轉紅。圖／讀者Lily Ho授權提供 分享 facebook

秋冬之際，除了逐漸由黃轉紅的楓葉外，日月潭近來最夯的景點向山遊客中心，湖畔有著夢幻又浪漫的落羽松，紅黃漸層映照湖面，讓人猶如置身歐洲，成為打卡拍照的必去景點。

向山遊客中心

向山遊客中心沿著湖畔種植整排落羽松，隨著近來氣溫漸漸降低，落羽松也開始逐漸由綠轉黃、轉紅，漸層紅黃交錯，甚至有滿地凋零的紅色落羽松，感受到濃濃的冬天氣息。除了落羽松外，向山遊客中心旁有著號稱全球最美10大自行車道之一的向山自行車道，沿著日月潭岸旁，欣賞變化萬千的山嵐景色，陽光灑在湖面上波光粼粼，從早到晚皆有不同面貌，適合全家大小一塊去玩耍。

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

營業時間：09:00~17:00

電話：（04）9285-5668

紅黃漸層的落羽松與日月潭形成一幅如畫美景。圖／讀者Lily Ho授權提供 分享 facebook 向山遊客中心的落羽松步道也是拍照打卡重點。圖／讀者Lily Ho授權提供 分享 facebook 搭配好天氣，紅黃漸層的落羽松讓人有置身歐洲氛圍。圖／讀者Lily Ho授權提供 分享 facebook

大湖公園

除了日月潭向山遊客中心外，位於台北內湖的大湖公園內，也種植多株落羽松，搭配一旁仍綠油油草地，更顯得落羽松之美。

地址：台北市內湖區成功路五段31號

交通方式：搭乘捷運至捷運文湖線大湖公園站，由2號出口出站；搭乘紅2、247、284、617、620、630，至大湖公園站下車

新竹心鮮森林

此外，位於新竹芎林的心鮮森林，園區內有條落羽松步道，站在前方拍照，浪漫氣氛滿點。除了落羽松步道外，還有景觀餐廳、可愛立體造型裝置可以拍照，以及一大片草坪能讓大小朋友盡情在此奔跑玩耍。

地址：新竹縣芎林鄉新鳳村1鄰倒別牛23號

預約電話：（03）5923428

營業時間：周一至周日 09:00~18:00（如需用晚餐，請在17:00前現場訂位或電話預約入園）