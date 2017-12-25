今年整年沒寒流 氣象局：67年來首見

2017-12-25 18:20 中央社 台北25日電



2017年進入尾聲，中央氣象局觀測，今年都沒有寒流，是西元1951年有紀錄以來首次整年都沒有寒流的一年。報系資料照 分享 facebook 2017年進入尾聲，中央氣象局觀測，今年都沒有寒流，是西元1951年有紀錄以來首次整年都沒有寒流的一年，專家吳德榮分析，今年太平洋高壓強勁，不利冷空氣南下。

距離2018年剩不到1週，中央氣象局觀測，今年冬天還沒有寒流報到，而進一步觀察，去年冬天到今年初，台北市也沒有出現攝氏10度以下低溫，沒有達到寒流標準。

根據中央氣象局定義，每年的冬天為該年的12月至隔年2月，寒流的標準則為台北市出現10度以下低溫。中央氣象局預報員徐仲毅今天受訪時表示，去年冬天沒有寒流，以目前預報看來，到今年底都不會有寒流報到，創1951年有紀錄以來整年都沒有寒流報到的紀錄。

他說，台灣寒流報到的時間平均值落在元旦左右，該年的12月10日到隔年的1月23日都是寒流來襲的正常範圍，不過，近年寒流都來得相對晚，2014年冬天的寒流是在2015年2月9日報到，2015年冬天的寒流是在2016年1月23日報到，去年入冬到目前為止更是沒有寒流的紀錄。

中央大學大氣系副教授吳德榮今天分析，今年冷空氣大部分集中在東半球，亞洲的日本、韓國和中國大陸都很冷，不過，由於太平洋高壓強勁，不利負北極震盪發生，當環境不利冷空氣南下時，冷空氣就會呈東西向移動，因此北方冷的感受較明顯，而地處亞熱帶的台灣就相對沒那麼冷。

他進一步說明，今年12月還有2個颱風形成，都往南海移動，由此可知今年的太平洋高壓有多強，但這樣的狀況是否為氣候異常，他則表示，這是機率問題，民眾不需要太過擔心，而他也認為，今年雖然沒有強烈的冷空氣南下，但東北季風和冷氣團也是一波波報到，今年冬季平均溫度應屬正常範圍。