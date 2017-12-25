親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

今年整年沒寒流 氣象局：67年來首見

2017-12-25 18:20中央社 台北25日電

2017年進入尾聲，中央氣象局觀測，今年都沒有寒流，是西元1951年有紀錄以來首...
2017年進入尾聲，中央氣象局觀測，今年都沒有寒流，是西元1951年有紀錄以來首次整年都沒有寒流的一年。報系資料照
分享
2017年進入尾聲，中央氣象局觀測，今年都沒有寒流，是西元1951年有紀錄以來首次整年都沒有寒流的一年，專家吳德榮分析，今年太平洋高壓強勁，不利冷空氣南下。

距離2018年剩不到1週，中央氣象局觀測，今年冬天還沒有寒流報到，而進一步觀察，去年冬天到今年初，台北市也沒有出現攝氏10度以下低溫，沒有達到寒流標準。

根據中央氣象局定義，每年的冬天為該年的12月至隔年2月，寒流的標準則為台北市出現10度以下低溫。中央氣象局預報員徐仲毅今天受訪時表示，去年冬天沒有寒流，以目前預報看來，到今年底都不會有寒流報到，創1951年有紀錄以來整年都沒有寒流報到的紀錄。

他說，台灣寒流報到的時間平均值落在元旦左右，該年的12月10日到隔年的1月23日都是寒流來襲的正常範圍，不過，近年寒流都來得相對晚，2014年冬天的寒流是在2015年2月9日報到，2015年冬天的寒流是在2016年1月23日報到，去年入冬到目前為止更是沒有寒流的紀錄。

中央大學大氣系副教授吳德榮今天分析，今年冷空氣大部分集中在東半球，亞洲的日本、韓國和中國大陸都很冷，不過，由於太平洋高壓強勁，不利負北極震盪發生，當環境不利冷空氣南下時，冷空氣就會呈東西向移動，因此北方冷的感受較明顯，而地處亞熱帶的台灣就相對沒那麼冷。

他進一步說明，今年12月還有2個颱風形成，都往南海移動，由此可知今年的太平洋高壓有多強，但這樣的狀況是否為氣候異常，他則表示，這是機率問題，民眾不需要太過擔心，而他也認為，今年雖然沒有強烈的冷空氣南下，但東北季風和冷氣團也是一波波報到，今年冬季平均溫度應屬正常範圍。

寒流氣象局吳德榮
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

列車上睡過頭被載到調車場 台鐵竟讓乘客沿軌走回車站

2017-12-25 17:21

元旦起擴大限用塑膠袋 但這3類不管制

2017-12-25 16:17

紅黃漸層比歐洲還美！3處必去落羽松祕境懶人包

2017-12-25 18:35

國道「延車公里」 到底啥米碗糕？

2017-12-25 17:13

影／南洋風ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ果凍 立委林麗蟬教你做

2017-12-25 16:36

世界神明聯誼會盛大登場 巴西天主教「黑聖母」也來台

2017-12-25 14:20

跨年夜北部轉涼 中南部天氣穩定

2017-12-25 14:18

保障消費者權益！網購購業者須詳載淨重、廠商訊息

2017-12-25 14:18

癌症免疫療法給付 最快明年6月上路

2017-12-25 14:09

觀察站／限塑人人有責 別只圖自己方便

2017-12-25 14:06

塑膠袋限用擴大 元旦起要查

2017-12-25 14:04

北市二次袋 消費者：好像提垃圾袋購物

2017-12-25 14:02

台灣人最愛的神明竟然是…風水命理教父揭露三太子不為人知的真相

2017-12-25 13:56

深藏不露！美國外交官精通書法 年年來台買春聯紙

2017-12-25 13:45

北市果菜市場周邊聯合稽查 6種蔬果各驗出一件不合格

2017-12-25 12:57

網購食品夯 食藥署祭新制保護消費者

2017-12-25 12:44

台灣虎航2018夏季班表 早鳥優惠

2017-12-25 12:37

哪家商務艙座椅最棒？《環旅世界》讀者選華航

2017-12-25 12:36

黃信堯導限塑短片 曝海洋塑膠可能比魚多

2017-12-25 12:22

元旦連假 國道客運台鐵轉乘新北公車享優惠

2017-12-25 11:48

【即時短評】擴大限塑政策後 恐還有一段陣痛期

2017-12-25 11:45

姆咪到底是什麼意思？只有鄉民才懂的新十大年度網路哏！

2017-12-25 11:40

網購年菜夯 食藥署要求須詳載淨重、廠商訊息

2017-12-25 11:39

明年擴大限塑 店家不免費提供塑膠袋

2017-12-25 11:25

元旦連假出遊 高公局：行車要小心駕駛

2017-12-25 11:03

烏魚來了烏金沒來？ 八斗子漁獲和比去年比差很大

2017-12-25 11:02

影／擴大限塑政策明年1月1日上路 10萬家業者納管

2017-12-25 11:01

阿里山紅榨槭紅翻了 浪漫賞楓到明年初

2017-12-25 10:22

元旦連假天氣看這！31日北部轉涼 中南部天氣穩定

2017-12-25 10:06

北市購物二次袋像垃圾袋？ 新北消費者：根本用不到

2017-12-25 10:04

成就獨特的璀璨花火 李秀超：煙火就是要令人感動

2017-12-25 09:56

手機攝影小教室 燈海花火抓得住

2017-12-25 09:52

夜生活也能小清新 小心文青出沒！

2017-12-25 09:50

冷氣團耶誕報到 入夜清晨低溫探14度

2017-12-25 09:48

駕駛艙裝眼動儀 助解答空難調查疑問

2017-12-25 08:50

跨年天氣？ 彭啟明：周日冷空氣南下 可能類似這兩天

2017-12-25 08:07

空氣汙染嚴重！吳德榮：連東部空氣品質也惡化

2017-12-25 06:36

冷氣團來了！中部以北低溫14度 空氣品質差

2017-12-25 05:01

關窗病毒流竄 類流感病號增多

2017-12-25 00:14
看更多

熱門文章

日麥當勞翻身原因「幫員工加薪」 台網友聽了好心塞

2017-12-25 12:53

萌萌「鹿客」誤闖商店被請出 半小時後帶全家來討禮物

2017-12-25 10:41

唐綺陽星座運勢周報：改正錯誤的好時機 這4個星座感情要注意

2017-12-25 07:20

元旦起擴大限用塑膠袋 但這3類不管制

2017-12-25 16:17

平安夜不平靜 嘉義地震規模4.1

2017-12-24 23:30

今年整年沒寒流 氣象局：67年來首見

2017-12-25 18:20

冷氣團來了！中部以北低溫14度 空氣品質差

2017-12-25 05:01

元旦連假天氣看這！31日北部轉涼 中南部天氣穩定

2017-12-25 10:06

北市購物二次袋像垃圾袋？ 新北消費者：根本用不到

2017-12-25 10:04

跨年天氣？ 彭啟明：周日冷空氣南下 可能類似這兩天

2017-12-25 08:07

空氣汙染嚴重！吳德榮：連東部空氣品質也惡化

2017-12-25 06:36

當他說「不租房給特種行業女性」 我為何羞愧？

2017-12-25 11:03

今日星座運勢／金牛 規劃學習計畫 有助未來發展

2017-12-25 00:00

年底容易破財 需謹防小人出沒的星座？

2017-12-25 08:00

列車上睡過頭被載到調車場 台鐵竟讓乘客沿軌走回車站

2017-12-25 17:21

家人關係／我的阿爸有塊地

2017-12-25 09:04

深藏不露！美國外交官精通書法 年年來台買春聯紙

2017-12-25 13:45

心情點滴／甘美

2017-12-25 09:02

國道「延車公里」 到底啥米碗糕？

2017-12-25 17:13

哪家商務艙座椅最棒？《環旅世界》讀者選華航

2017-12-25 12:36

天空為限周塔羅(上)／金牛座 工作上顯得不太合群

2017-12-25 09:41

天空為限周塔羅(下)／水瓶座 沒有多餘心力經營感情

2017-12-25 10:09

癌症免疫療法給付 最快明年6月上路

2017-12-25 14:09

烏魚來了烏金沒來？ 八斗子漁獲和比去年比差很大

2017-12-25 11:02

姆咪到底是什麼意思？只有鄉民才懂的新十大年度網路哏！

2017-12-25 11:40

歡慶佳節／耶誕老人 依約來報到

2017-12-25 09:00

台灣虎航2018夏季班表 早鳥優惠

2017-12-25 12:37

苦心鑽研試逾30種材料　中山工商師生抱走全國科學獎

2017-12-24 22:46

桃捷公司招152名新血 月薪最高4.2萬元

2017-12-25 16:16

紅黃漸層比歐洲還美！3處必去落羽松祕境懶人包

2017-12-25 18:35

【即時短評】擴大限塑政策後 恐還有一段陣痛期

2017-12-25 11:45

香奈兒COCO CRUSH 混搭妳的專屬時尚

2017-12-24 21:32

影／擴大限塑政策明年1月1日上路 10萬家業者納管

2017-12-25 11:01

阿里山紅榨槭紅翻了 浪漫賞楓到明年初

2017-12-25 10:22

明年擴大限塑 店家不免費提供塑膠袋

2017-12-25 11:25

關窗病毒流竄 類流感病號增多

2017-12-25 00:14

世界神明聯誼會盛大登場 巴西天主教「黑聖母」也來台

2017-12-25 14:20

運材變載客 駛出國寶級文化

2017-12-24 23:56

吃人氣火鍋 不必排隊

2017-12-25 14:46

Ella對上劉亦菲 用「帥性感」穿搭較勁

2017-12-25 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top