國道「延車公里」 到底啥米碗糕？

2017-12-25 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



近四年國道車流量的變化。圖/擷自交通部臉書專頁 分享 facebook

連續假期時，國道塞車到底塞到什麼程度、車流量多大，以往公布的數據是「車次」計算。但近年來高速公路局把幾百萬輛車次改「延車公里」呈現，多數民眾搞不懂什麼叫延車公里。交通部的臉書粉絲專頁今天說明，延車公里指的是把所有車輛的行駛里程，全部加總所得到的數字。

也就是說，以往用通過收費站的車次計算，但不能反應那輛車停留在高速公路上的時間，現在改以車輛行駛在高速公路的距離，就能更精確統計出國道的交通量。粉絲專頁的圖顯示這幾年1至10月同期，車輛通過高速公路收費區位的延車公里數，顯示近年國道交通量逐年增加。