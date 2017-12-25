影／南洋風ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ果凍 立委林麗蟬教你做

2017-12-25 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委林麗蟬與來自印尼的新住民姊妹一起製作印尼果凍，準備洋菜粉1包、水700cc、椰奶100cc、砂糖120~150g、鹽巴0.5g，先放水入鍋開小火加熱，倒入洋菜粉攪拌均勻，再依序加入鹽巴、椰奶和糖繼續攪拌，等滾了以後將煮好的液狀果凍放入各式可愛的容器，等待它冷卻成形後就完成囉。