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元旦起擴大限用塑膠袋 但這3類不管制

2017-12-25 16:17聯合晚報 記者彭宣雅王彩鸝、郭品嫻、巫湉寧、吳懿雯／製作

明年元旦起，民眾購買手搖杯等飲料，店家將不再提供塑膠袋。 圖╱聯合報系資料照片
明年元旦起，民眾購買手搖杯等飲料，店家將不再提供塑膠袋。 圖╱聯合報系資料照片
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環保署擴大限塑政策明年1月1日實施，全國10萬家店家不再能夠提供免費塑膠袋，否則將處以新台幣1200至6000元罰鍰。環保署預估，全國14大類管制場所、10萬個店家全面限用塑膠袋後，每家一年可減少一半塑膠袋用量，一年可望減少15億個塑膠袋的使用量。

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消費者如果沒有自備購物袋，仍可向店家付費買塑膠袋，或者部分賣場提供大型環保袋供「租用」，一次押金59元，歸還環保袋時才能拿回押金。

付費塑膠袋並沒有統一規範價格上限，民眾付費買塑膠袋，店家必須開發票，變成商家營收的來源，而非直接挹注縣市政府的垃圾處理費。


比照韓國二次購物袋的做法，現在使用二次袋的縣市，僅有台北市與新北市，兩市因為垃圾隨袋徵收費用不同，仍無法通用，大台北已成共同生活圈，但二次袋卻連淡水河都跨不過去。

※這些塑膠袋不管制

●直接盛裝麵包、蔬菜等生鮮商品或食品的袋子

直接裝麵包的袋子不受限。 圖╱聯合報系資料照片
直接裝麵包的袋子不受限。 圖╱聯合報系資料照片
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●直接盛裝藥品的袋子或寫有用藥須知的藥袋

寫有用藥須知的袋子不受限。 圖╱聯合報系資料照片
寫有用藥須知的袋子不受限。 圖╱聯合報系資料照片
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●與衣服直接接觸的防塵包裝袋。

洗衣店的防塵袋不受限。 圖╱聯合報系資料照片
洗衣店的防塵袋不受限。 圖╱聯合報系資料照片
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據環保署預估，全面限塑後每年塑膠袋可減半、約15億個，亦即還有另外半數、15億個塑膠袋的使用量。若民眾仍無法養成自備購物袋習慣，貪圖方便、不在意多付1至2元買塑膠袋，減塑效果恐怕會大打折扣。

消費者去大賣場購物，建議可多利用紙箱。 圖╱聯合報系資料照片
消費者去大賣場購物，建議可多利用紙箱。 圖╱聯合報系資料照片
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■擴大限塑後的效益預估

一年：減少15億個塑膠袋

飲料店：減8.7億個

書籍文具：減3億個

藥妝美妝藥局：減2億個

洗衣店：減0.1億個

麵包店：減0.9億個

資料來源／環保署

為了配合限塑政策，出門記得自行攜帶環保購物袋。 記者彭宣雅／攝影
為了配合限塑政策，出門記得自行攜帶環保購物袋。 記者彭宣雅／攝影
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■限塑生活，消費者該怎麼做？

1. 不使用購物袋，例如：用手拿飲料

2.自行攜帶環保購物袋

3.拿菜籃買菜

4.自行攜帶塑膠袋

5.利用賣場提供的替代品如紙箱、紙袋、米袋等

6.付費買購物用塑膠袋或兩用袋(付費垃圾袋)

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