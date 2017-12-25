世界神明聯誼會盛大登場 巴西天主教「黑聖母」也來台

2017-12-25 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



天主教巴西聖母院供奉的「黑聖母」阿帕雷西達（Aparecida）也獲教宗批准來台，與其他神尊一起接受民眾禮拜。記者王昭月／攝影 分享 facebook 2017世界神明聯誼會今天在佛光山佛陀紀念館舉行，700家宮廟、近2000神尊同來會香，其中天主教巴西聖母院供奉的「黑聖母」阿帕雷西達（Aparecida）也獲教宗批准來台，與其他神尊一起接受民眾禮拜。中華傳統宗教總會長王金平表示，誠如宗教的尊重、包容，國家目前第一需要的就是朝野和諧團結，台灣不能再撕裂。

邁入第七屆的世界神明聯誼會，今年是第八次舉辦，規模再創新高。今年出席盛會的除全台各地宮廟陣頭，還有法國碧西的猶太教、英國東倫敦清真寺、巴西天主教及菲律賓、馬來西亞、新加坡、港澳及大陸等地儒教、佛教、道教團體。

佛光山開山宗長星雲大師今天特別現身「愛與和平祈福音樂會」，他希望全世界所有的朋友們都能獲得幫助，他代表佛光山祝福大家。

今天清早，各地宮廟陣頭分乘遊覽車抵達佛陀，車潮在佛館前側的台29線綿延數公里，鑼鼓聲響徹雲霄，各地神尊分別接受掛牌，奉上佛館塔剎平台，接受民眾禮拜。特別的是，巴西聖母院供奉的「黑聖母」，也獲教宗批准來台。

佛光今年除請出佛陀真身舍利供大眾瞻仰，更跨宗教舉辦「愛與和平祈音樂會」，包括佛教梵唄、古蘭經誦聲都同台頌讚，同為世界和平祈福。

佛光山住持心保和尚表示，今天所有宗教聚在佛館，向全世界發出和平的宣言，讓大家知道和平對世界的重要性。和平是人類的價值，也 是人類的尊嚴及智慧，唯有和平，人類才有好的生存空間。

世界各宗教代表齊聚佛陀紀念館，融合一堂，中華傳統宗教總會長王金平有感而發，指大家儘管信仰不同，而有不同的主張與訴求，但彼此尊重包容，世界才能邁向美好。