塑膠袋限用擴大 元旦起要查

2017-12-25 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



環保署上午舉行「107年擴大實施限塑」記者會，公布減塑議題公益短片，環保署長李應元（左起）、女主角雷婕熙及導演黃信堯共同呼籲少用塑膠袋，忍住一時的不便。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

明年1月1日起，環保署擴大限塑政策，管制對象除了現行7大類、2萬家業者，新增包括飲料店、藥妝店、麵包店等7大類8萬家業者，總計10萬家業者納管。由於雙北屬共同生活圈，但至今雙北兩用袋仍因為垃圾處理費不同仍無法通用，環保署長李應元表示，近期會找北市、新北市兩位環保局長來「喝咖啡」，研究一下是否能夠各退一步，讓消費者更方便。

目前已管制的限塑對象包括公部門、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店等7大類；107年起再增7大類管制對象，包括藥妝店、美妝店、藥局；醫療器材行；家電攝影、資訊、通訊零售店；書店、文具店；洗衣店；飲料店；西點麵包店。但不包含盛裝麵包、蔬果等生鮮產品的塑膠袋；店家若違反規定可處新台幣1200至6000元。

為了推廣擴大限塑政策，環保署邀請新科金馬獎最佳新導演獎黃信堯拍攝減塑公益短片，並由大佛普拉斯女主角之一雷婕熙擔綱演出，今天舉行首映記者會。

李應元表示，經調查，有8成民眾支持擴大限塑政策，當30年後、到了2050年時，海洋的塑膠垃圾比魚還多的時候，對子孫沒辦法交代；人們方便使用15、20分鐘的塑膠袋，最後變成塑膠微粒，進入海洋形成無法分解的汙染；一定要透過全民推動，透過影片宣導，不要免費提供塑膠袋。

媒體記者問，雙北屬於同一個生活圈，但擴大限塑政策已經要上路，至今雙北兩用袋仍因為垃圾處理費不同，雙北日前多次溝通仍破局，兩市垃圾袋仍無法通用。李應元表示，近期會找北市、新北市兩位環保局長來「喝咖啡」，研究一下是否能夠各退一步，讓消費者更方便。