觀察站／限塑人人有責 別只圖自己方便

2017-12-25 14:06 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 彭宣雅



環保署擴大限塑政策明年1月1日實施，全國10萬家店家不再能夠提供免費塑膠袋，「限塑生活」即將全面上路，但地方政府準備好了嗎?消費者能否改變「方便」的消費習慣，願意隨身攜帶環保袋？將是限塑政策能否落實的關鍵。

雙北市原本想要推廣可重複使用的二次袋，至今兩邊還喬不攏。兩用袋可讓多次使用、可當購物袋及垃圾袋的雙重用途，但現在僅有雙北垃圾隨袋徵收，且垃圾處理費不一，至今能無法跨市通用。

而消費者也必須改變消費習慣，從隨身攜帶一個環保袋開始做起。國內手搖杯盛行，過去都有店家裝好袋子給消費者方便提，但明年開始，必須要付費買塑膠袋。根據環保署推估，擴大限塑政策上路後，光是手搖飲品類別，一年可以減少使用8.7億個袋子。

8萬多家商店新加入納管行列，加上原有2萬店家已經限塑，元旦起全國共有10萬店家只能付費提供塑膠袋，對消費者來說，多付了一筆費用；對商家來說，這些付費塑膠袋收入，變成商家營收的來源，而非直接挹注縣市政府的垃圾處理費，也因此，才會有如南韓般二次購物袋的產生，但現在能夠使用二次袋的縣市，僅有台北與新北，且雙方仍有疑義，環保署應該出面解決。

原本環保署對外說明，預計今年還會有除了雙北以外，新加入一個縣市實施隨袋徵收，但現在已經徹底跳票；除了可使用二次袋的區域以外，台灣其他的區域付費購買的塑膠袋，也還是原先一般、一次性的使用。

如何兼顧民眾生活的方便性，同時也兼顧環保政策，等到政策擴大上路之後，恐怕還有一段陣痛期。