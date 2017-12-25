癌症免疫療法給付 最快明年6月上路

2017-12-25 14:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



「她已經走了，謝謝大家關心！」在肺癌病友LINE群祖中，最怕看到某位病友家屬貼文告知死訊，50歲四期肺癌病友方小姐表示，一年多之前加入群族，迄今已有十幾個人沒了，不讀不回，並肩作戰的病友一個個倒下，讓人感傷。

擬比照韓國 以晚期非小細胞肺癌為主

衛福部健保署明年度編列12.7億元抗癌免疫療法經費，日前邀請專家學者開會，已有初步共識，擬定比照韓國，以晚期非小細胞肺癌為主，預計最快在明年6月上路。

健保署長李伯璋表示，已經有了免疫療法治癌經費，接下來將討論適用在哪一種癌症，以及給付價格，因為免疫療法藥費昂貴，平均每月約20萬元，「錢必須用在刀口」，應謹慎處理。

衛福部健保署明年度編列12.7億元抗癌免疫療法經費，日前邀請專家學者開會，已有初步共識。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

健保署上周邀請專家以及財團法人醫藥品查驗中心，討論如何將這筆預算發揮到最大效益，在參考國外經驗後，在適應症以及成本效益等方面，已有雛形規畫。

目前亞洲地區，韓國是唯一給付免疫療法的國家，對象為晚期非小細胞肺癌患者。因此，晚期非小細胞肺癌病友也將成為台灣第一波免疫療法給付對象，初步研議，癌友須接受基因篩檢，表現量達到一定比率，始能獲得給付。

由於藥費昂貴，原本專家建議，癌友部分負擔，分擔一些費用，不過，依照現行法規，罹癌屬於重大傷病，免除藥品部分負擔，修法曠日廢時，恐如法在明年上路。

至於藥價部分，健保署將依「新藥支付標準規範」與藥廠協商，如果比照韓國，則是大刀一揮，藥價對半砍，目前共有三家藥廠免疫療法在台核准上市，就看藥廠願不願意接受。

費用每個月20萬元 不少病友傾家蕩產

癌友方小姐說，免疫療法貴的嚇人，一個月一、二十萬元，經濟能力一般的她根本無力負擔。有不少病友為了一試，幾乎傾家蕩產，賣了房子，只能租屋，晚景悲涼悽慘。

健保署藥品組副組長陳真慧表示，對於癌友需求，可以感同深受，但站在健保立場，仍須謹慎處理，依照行政程序，下一次共擬會議是在明年2月，如果衛福部核定，最快應可在明年6月上路。